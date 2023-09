Cali rescata un empate de local ante Santa Fe con doblete de Sandoval

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe igualaron 2-2 en el compromiso que ponía al día la fecha 2 de la Liga Colombiana. El cuadro Cardenal volvió a sumar de visitante tras el último disputado en esta condición ate Unión Magdalena. Anteriormente, había entrado en una racha de cuatro caídas.

El juego tuvo bastante intensidad de parte y parte. Ambos equipos salieron con disposición, pero el primero que se comenzó a aproximar fue el conjunto Azucarero. Rápidamente, Luis Sandoval se convirtió en el más incisivo y no tardó mucho en abrir el marcador.

Producto de la elaboración que estaba haciendo el cuadro de De la Pava, Gian Franco Cabezas filtró un pase por el centro del campo para El Chino, quien se libró bien de la marca de José Aja y terminó definiendo por encima de la humanidad de Antony Silva.

Sin embargo, la respuesta del León no se hizo esperar y sobre el 40 llegó el gol de la igualdad. Ever Valencia lanzó un centro desde la izquierda y Yeison Moreno le ganó el duelo aéreo a Germán Mera para enviar el balón a guardar. Pero la acción no se convalidó hasta que n se revisó en el VAR, ya que se estimaba una eventual infracción en ataque, pero el juez Bismark Santiago decretó el empate.

Para la segunda parte, el conjunto de Hubert Bodhert, en la primera que tuvo la mandó a guardar para el 1-2. Desde la zona defensiva llegó un envío largo que aguantó bien de espaldas Kevin Londoño, luego cedió para Ever Valencia y este terminó definiendo frente a Silva.

De ida y vuelta iba a estar el compromiso durante la mitad complementaria. Los locales se iban a ir encima buscando la igualdad y la consiguieron. Sandoval recibió el balón en el área, pero Jairo Ditta llegó a destiempo y terminó cometiendo infracción. El árbitro sancionó penal y el propio ex jugador del Junior puso el empate definitivo.

De esta manera, ambos equipos cumplieron con su juego aplazado por la fecha 2, pero el empate terminó beneficiando a Santa Fe, que de visita llegó a 15 unidades. Por su parte, Deportivo Cali alcanza la línea de los 9 puntos y queda con un juego más pendiente.