Christian Marrugo: “Soy agradecido con la hinchada de Millonarios, no me metí con ellos”

Independiente Santa Fe se quedó con el clásico capitalino número 313. El cuadro cardenal se repuso de la anotación sufrida en el primer tiempo por Jader Valencia y con dos hombres de más en el campo, gracias a las expulsiones de David Mackalister Silva y Daniel Giraldo, se llevó la victoria por un marcador de 4-2.

La gran figura del compromiso fue sin lugar a dudas Christian Marrugo, quien se despachó con un gol y una asistencia frente a su exequipo. Vale recordar que el volante cartagenero vistió la casaca albiazul entre 2018 y 2019.

En zona mixta, Marrugo se mostró muy feliz por volver al gol justo en un duelo tan importante, agradeció al hincha cardenal por su asistencia al Estadio El Campín a pesar de oficiar como visitante y reconoció que el proceso encabezado por Hubert Bodhert se mantiene a partir de los buenos resultados.

Asimismo el experimentado futbolista aprvechó para manifestar su respeto hacia la afición albiazul, negó cualquier tipo de provocación y explicó la razón de su celebración.

Mensaje a los hinchas tras la victoria en el clásico: Agradecimiento al hincha por venir hoy, por el apoyo porque eso es importante para nosotros. Un equipo necesita de todos: directivos, hinchas y jugadores. Felices. Hace rato no se ganaba un clásico y hace seis meses no se gana de visitante. Vamos a seguir luchando, este es un plus apenas, pero pensamos llegar más alto.

Mejoría respecto al semestre anterior: Sabemos que para darle vida a un proceso en el fútbol colombiano hay que rendir, hay que ganar. Estamos haciendo lo posible para sacar resultados, para que el cuerpo técnico esté tranquilo y nosotros también. Venimos de un semestre que no fue el mejor para nosotros y vamos a tratar de revertirlo entrando a los ocho, que es lo primero que hay que hacer.

Agradecimiento y respeto hacia la hinchada azul: No espina no. Yo soy muy respetuoso con todos los equipos que me han dado la posibilidad de trabajar. Lo celebré porque hace rato no hacía un gol, se lo dediqué a mi hija que tiene 7 meses y no había podido dedicarle un gol. Respeto es jugar serio, trabajar de la mejor manera. Soy muy agradecido con la hinchada de Millonarios, ellos me han tratado muy bien, ahorita que estoy en Santa Fe en la calle me tratan muy bien. Yo no tengo nada. Celebré porque uno tiene sus emociones, pero siempre fue respeto, dentro de la cancha no me metí con ellos.

Iván Rojas

Otro de los que habló en zona mixta y tuvo un gran rendimiento en el clásico fue Iván Rojas. El mediocentro proveniente del Envigado enalteció los tres puntos del León asegurando que fue un resultado merecido.

“El equipo ha demostrado una mejora fecha tras fecha. En el clásico no fuimos inferiores. Desde el primer minuto tuvimos muchas acciones en arco contrario, pero no fuimos eficaces como en el segundo tiempo. Es un triunfo importante porque Millonarios hace mucho tiempo no perdía de local y gloria a Dios se nos dio en el clásico”, sentenció.

Y complementó respecto a las expulsiones del rival: “Son decisiones arbitrales con el VAR. No he visto la jugada de Mackalister ni de Giraldo, pero pienso que si el VARllama al árbitro es porque fue una jugada temeraria. Ya son decisiones de él (juez) y nosotros nos encargamos de hacer nuestro trabajo. Cuando ellos quedaron con 9-10, planteamos bien el juego y por ende lo ganamos”.