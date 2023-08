En Ciénaga de Oro, tierra de Gustavo Petro, amenazan a candidata a la Alcaldía

Montería

Se trata de Claudia Petro Martínez, candidata a la Alcaldía de Ciénaga de Oro, por el Partido Fuerza Ciudadana. La mujer denunció públicamente ser víctima de hechos amenazantes en reiteradas ocasiones que ponen en peligro su vida.

“Soy una mujer que he venido denunciando presuntas irregularidades y casos de corrupción en la administración saliente, es por esta razón que en mi ejercicio político me he visto afectada por terceros que tienen la cobardía de tratar de amenazarme directamente con personas que nos obligan a salir de los sectores rurales”, dijo en diálogo con Caracol Radio.

Petro Martínez, quien es pariente del Presidente Gustavo Petro, señaló que recibió amenazas de muerte por sujetos a bordo de una motocicleta, mientras se desplazaba en zona rural del municipio, donde ya está avivada la campaña electoral.

Manifestó que no tiene miedo y que seguirá con su proyecto político, porque confía en que los organismos de seguridad del Estado le brindarán todas las garantías para seguir en el proceso democrático.

“Espero que la Fiscalía estudie mi denuncia y tenga celeridad para esclarecer quien está detrás de los hechos amenazantes. Pienso que todo lo que se está dando no es por ser familiar del Presidente, sino por ser una candidata muy visible y directa en las denuncias”, agregó.

La situación de orden público en Ciénaga de Oro es delicada. Este año, el pueblo natal del Presidente de la República ha sido uno de los municipios del territorio cordobés sacudido por episodios de violencia. El pasado 25 de abril ocurrió el asesinato de la enfermera y líder social Mary Cruz Petro, y el pasado 10 de mayo asesinaron a Luis Gabriel Pereira, quien laboraba en el portal Notiorense. Recientemente, el miércoles 9 de agosto, fue asesinado Jorge Armando Miranda Caraballo, hijo de un reconocido docente del municipio.