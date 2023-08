Andrés Llinás sobre Vargas: Está feliz de quedarse porque le quedan sueños por cumplir acá

Andrés Llinás fue la gran figura de Millonarios en la sufrida victoria sobre Deportes Tolima por Liga. El zaguero central, que venía de una lesión que lo alejó de los terrenos de juego por casi un mes, fue titular en El Campín y obtuvo la mejor calificación de la cancha.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Llinás manifestó su alegría por volver a competir con la casa albiazul y aseguró que se dio el primer paso para recomponer el camino en el torneo local. Vale recordar que los dirigidos por Alberto Gamero recién consiguieron su primera victoria del semestre (torneo oficial).

El bogotano se refirió también a la permanencia de Juan Pablo Vargas en la institución, luego de que se cayera su fichaje por el Santos de Brasil.

Millonarios tendrá actividad por duplicado esta semana. El jueves 10 de agosto recibirá al Atlético Bucaramanga en el duelo de ida de los octavos de final, mientras que el domingo 13 de agosto visitará a Jaguares de Córdoba en Liga.

Victoria ante el Tolima

Regreso a competencia: Me sentí bien porque fue una para de 20 días, de pronto está el miedo de cómo uno vuelve pero me sentí bien, nunca me sentí cansado. Esto es gracias a los médicos que a uno lo recupera de la mejor manera y lo ponen bien físicamente.

Hay que seguir compitiendo en Liga: Lo hemos hablado mucho ,está la tendencia de que el campeón del primer semestre no entra a los ocho en el segundo semestre. Somos conscientes de que no queremos quedarnos solo con el título sino que queremos un equipo que pelee todos los campeonatos. Estamos dispuestos a luchar. No empezamos de la mejor manera, pero creo que los goles son de rachas, a Leo (Castro) ya se le abrió el arco y estoy seguro de que van a llegar los goles y triunfos de Millonarios.

El Campín es una fortaleza: Acá siempre tratamos de jugar con intensidad alta por el tema de la altura y la hinchada nos da ese plus extra. Es importante cuando el estadio está lleno y la hinchada está metida en el partido. Son varios los partidos en los que nos hemos ido abajo primero con rivales importantes y la hinchada nos ha ayudado a meternos. Somos jugadores más maduros, con más calma cuando el resultado es adverso y sabemos que en Bogotá tenemos una fortaleza importante. Es saber que acá debemos imponer condiciones más allá de que el partido sea adverso. Antes nos estresábamos más, éramos más inmaduros en el tema de manejar los tiempos de partido y ahora somos maduros gracias a los partidos y gracias a disputar las instancias importantes.

Caso Juan Pablo Vargas

Permanencia de Juan Pablo Vargas: Juan Pablo está contento de quedarse porque quiere ser campeón jugando y tenemos todas las posibilidades para hacerlo este semestre. Está mentalizado y queremos ayudarlo a ser campeón en la cancha. Él tenía la oportunidad de jugar en el exterior, que es un sueño que tiene, pero también le quedan sueños por cumplir acá y estoy seguro de que estará feliz al tratar de cumplirlos con el grupo de amigos que tiene acá.