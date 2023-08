¿Daniel Cataño recibió ofertas del fútbol internacional? Esto dijo

Daniel Cataño, volante de Millonarios. (Photo by EMILIANO LASALVIA/AFP via Getty Images) / EMILIANO LASALVIA

Daniel Cataño ha sido uno de los hombres más destacados en Millonarios desde su llegada al equipo en el 2022. El volante antioqueño se ha hecho con un lugar en el equipo de Alberto Gamero y sus buenas actuaciones habrían llamado la atención de equipos del fútbol internacional o al menos así lo ha asegurado un sector de la prensa en los últimos días.

Luego del triunfo 1-0 ante el Tolima, donde el antioqueño recibió descanso y comenzó el juego desde el banco de suplentes, ingresando para dar la asistencia del gol a Leonardo Castro, el volante se refirió a las supuestas ofertas de equipos brasileños y argentinos.

“Ojalá. No, no sé, todo eso lo manejan mis representantes, a mí cada propuesta, todo comentario que me llega yo directamente se los trasladó a ellos, porque me gusta estar concentrado en mi presente con Millonarios y si se da, bienvenido sea, porque es un sueño que tengo y una aspiración que también mantengo, me gustaría jugar en el fútbol internacional, que sea lo que Dios quiera”, respondió al ser interrogado por dichas propuestas.

Al ser interrogado nuevamente por si ha sido informado de alguna oferta de algún equipo internacional, Daniel Cataño respondió de manera contundente: “Por ahora, no, todo está tranquilo”

Finalmente, sobre si pueden jugar juntos junto a David Mackalister Silva, Daniel Ruiz, quien esta semana regresaría al equipo tras su paso por Santos, y él, Cataño comentó: “si el profe nos quiere poner, que nos ponga, él es el que manda. Esperemos a ver qué hace el profe, igual lo necesitamos, que venga, nos ayude y nos dé una mano”.