Juez leerá medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Vásquez a las 6:00 p.m.
Se determinará si los imputados siguen recluidos mientras avanza el caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que involucra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Tras las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía, donde admitió que parte de los dineros ilícitos que obtuvo sí ingresaron a la campaña de su padre, el hoy presidente de la República Gustavo Petro, se ha desatado una tormenta política.
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Luego de más de 9 horas de audiencia, se suspendió la solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y exesposa, Daysuris del Carmén Vásquez, para este viernes 4 de agosto a las 9:00 a. m. En la presente se determinará si los imputados quedan recluidos mientras avanza el caso.
De acuerdo con el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, Nicolás Petro, durante un interrogatorio, Nicolás Petro aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito como servidor público. Además, aportó información relevante que la Fiscalía no conocía.
El ente investigador presentó un organigrama en el cual están mencionados exministros, abogados, narcos y funcionarios, quienes presuntamente habrían ayudado de una manera u otra al hijo del presidente de la república y su exesposa.
Entre los nombres que más se destacan de este entramado, está el exministro del interior y hoy embajador en Francia, Alfonso Prada; la esposa del presidente, Verónica Alcocer, el representante a la cámara, Agmeth Escaf; el actual ministro de las TIC, Mauricio Lizcano y la directora de Prosperidad social, Cielo Rusinque.
Igualmente, están mencionados el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti; la exministra del deporte, Martha Isabel Urrutia, el abogado Miguel Ángel del Río y la exjefe de gabinete, Laura Sarabia.
Al respecto, el presidente Petro publicó un comunicado donde confirma que ha otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que lo represente.
“Continuaré decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones”.
Resumen audiencia
Sobre las 9:20 am, la procuradora 55 penal, en calidad de representante de los intereses de la sociedad, inició su intervención exponiendo el incremento desproporcionado por parte de Nicolás Petro: “Hay injustificación de 1.053 millones de pesos”.
La procuradora terminó aceptando la solicitud de medida de aseguramiento preventiva contra Nicolás Petro y Day Vásquez, presentada por la Fiscalía.
Por su parte, el abogado de Nicolás Petro, David Teleki denunció que, un falso abogado trató de hacerse pasar como apoderado de Nicolás Petro. Dice que personas que no conocen han tratado de buscar al hijo del presidente y pide protección para el ahora testigo de la Fiscalía.
“Si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas, por los hechos de última hora, que ya daremos cuenta de la forma como ha sido hostigado por redes, llamadas, con el único propósito que no se sepa la verdad en Colombia.
Por último, el juez indicó que hará la lectura de su decisión después de las 6:30 p.m., sin embargo, estarán en conexión desde las 6:00 de la tarde.
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Se suspende audiencia de medida de aseguramiento para las 6:00 p.m.
Se suspende audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Days Vásquez. Decisión del juez se conocerá a partir de las 6:00 pm de hoy.
Defensa de Days Vásquez sobre su participación política
El abogado de la exesposa de Nicolás Petro señaló que está de acuerdo con la solicitud de medida no restrictiva de la libertad para su defendida, pero solicitó que no se le restrinja de participar en encuentros políticos.
Abogado de Nicolás Petro agradece solicitud de la procuradora
El abogado David Teleki denuncia que, un falso abogado trató de hacerse pasar como apoderado de Nicolás Petro. Dice que personas que no conocen han tratado de buscar al hijo del presidente y pide protección para el ahora testigo de la Fiscalía.
“Si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas, por los hechos de última hora, que ya daremos cuenta de la forma como ha sido hostigado por redes, llamadas, con el único propósito que no se sepa la verdad en Colombia.
Mi defendido a puesto pecho a la situación, se ha proyectado como una ayuda eficaz para la Fiscalía general, nadie lo está amenazando para que diga la verdad (...) Desde el ejecutivo no estamos siendo visto con buenos ojos, como debería ser”.
Procuradora acepta medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía
La procuradora 55 penal, en calidad de representante de los intereses de la sociedad, indica que solicita acceder a la solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro presentada por la Fiscalía, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En cuanto a Days Vásquez, la procuradora solicita la medida de aseguramiento no privativa de la libertad por ser coautora del delito de lavado de activos y autora del delito de violación de datos personales.
Solicitud de la procuradora 55 penal frente a la media de aseguramiento
La procuradora 55 penal, de acuerdo con el artículo 310 del Código Penal, analiza qué es lo que se pretende proteger con la petición de la Fiscalía de aseguramiento.
"El mismo interés general justificaría que se permita la limitación del derecho a la libertad. Todas las conductas delictivas son graves, pero se pueden diferenciar unas de otras. Las penas previstas para los imputados son penas bastantes altas, los montos de 10 a 30 años, lo que evidencia en su momento es que es una conducta de alta gravedad.
Otro elemento son los bienes jurídicos que protegen la administración pública, que se espera dentro de los parámetros. Los servidores públicos deben actuar al servicio de los intereses general, por lo que este bien jurídico afecta gravemente la estructura y la confianza de la ciudadanía de la función pública".
Procuraduría reconoce injustificación de 1.053 millones de pesos por parte de Nicolás Petro
Hay una conclusión de la existencia del incremento desproporcionado. Habría que ver si ese aumento es injustificado, es decir, hay una ausencia de justificación, no hay utilidades de negocios ilícitos que permitan identificar la existencia.
Al realizarse una comparación en la totalidad de lo percibido por salario y prestaciones sociales, y verificar que no había ninguna otra actividad reportada, se llega a la conclusión de que hay injustificación de esos 1.053 millones de pesos, de los cuales Nicolás Petro es el autor.
La Procuraduría General inicia su intervención
La Fiscalía pidió detención domiciliaria para Nicolás y Days enfrentará proceso en libertad. La Procuraduría General inicia su intervención exponiendo en qué casos se admiten restricciones de libertad de acuerdo a la Constitución.
Inició la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Days Vásquez
Inició la audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y Days Vásquez. Aún falta la intervención de la Procuraduría y de la Defensa en el caso.
Audiencia de medida de aseguramiento seguirá este viernes 4 de agosto a las 9:00 a. m.
Se suspendió la solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y exesposa, Daysuris del Carmén Vásquez, para este viernes 4 de agosto a las 9:00 a. m. En la presente se determinará si los imputados quedan recluidos mientras avanza el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.