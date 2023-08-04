Tras las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía, donde admitió que parte de los dineros ilícitos que obtuvo sí ingresaron a la campaña de su padre, el hoy presidente de la República Gustavo Petro, se ha desatado una tormenta política.

Luego de más de 9 horas de audiencia, se suspendió la solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro y exesposa, Daysuris del Carmén Vásquez, para este viernes 4 de agosto a las 9:00 a. m. En la presente se determinará si los imputados quedan recluidos mientras avanza el caso.

De acuerdo con el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, Nicolás Petro, durante un interrogatorio, Nicolás Petro aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito como servidor público. Además, aportó información relevante que la Fiscalía no conocía.

El ente investigador presentó un organigrama en el cual están mencionados exministros, abogados, narcos y funcionarios, quienes presuntamente habrían ayudado de una manera u otra al hijo del presidente de la república y su exesposa.

Entre los nombres que más se destacan de este entramado, está el exministro del interior y hoy embajador en Francia, Alfonso Prada; la esposa del presidente, Verónica Alcocer, el representante a la cámara, Agmeth Escaf; el actual ministro de las TIC, Mauricio Lizcano y la directora de Prosperidad social, Cielo Rusinque.

Igualmente, están mencionados el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti; la exministra del deporte, Martha Isabel Urrutia, el abogado Miguel Ángel del Río y la exjefe de gabinete, Laura Sarabia.

Al respecto, el presidente Petro publicó un comunicado donde confirma que ha otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que lo represente.

“Continuaré decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones”.

Resumen audiencia

Sobre las 9:20 am, la procuradora 55 penal, en calidad de representante de los intereses de la sociedad, inició su intervención exponiendo el incremento desproporcionado por parte de Nicolás Petro: “Hay injustificación de 1.053 millones de pesos”.

La procuradora terminó aceptando la solicitud de medida de aseguramiento preventiva contra Nicolás Petro y Day Vásquez, presentada por la Fiscalía.

Por su parte, el abogado de Nicolás Petro, David Teleki denunció que, un falso abogado trató de hacerse pasar como apoderado de Nicolás Petro. Dice que personas que no conocen han tratado de buscar al hijo del presidente y pide protección para el ahora testigo de la Fiscalía.

“Si él fuese a una cárcel, no dura 24 horas, por los hechos de última hora, que ya daremos cuenta de la forma como ha sido hostigado por redes, llamadas, con el único propósito que no se sepa la verdad en Colombia.

Por último, el juez indicó que hará la lectura de su decisión después de las 6:30 p.m., sin embargo, estarán en conexión desde las 6:00 de la tarde.

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