Luego de que el pasado martes, primero de agosto, en la audiencia de imputación de cargos, Nicolás Petro no aceptara los cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito como servidor público, su defensa anunció que colaboraría con la justicia y entregaría nuevas pruebas sobre hechos de corrupción de connotación nacional.

Durante la pasada audiencia, el fiscal Mario Andrés Burgos, solicitó al juez que se le otorguen medidas de protección a Nicolás Petro y a su expareja Days Vásquez, imputada también por lavado de activos y violación de datos personales.

El diputado Nicolás Petro también pidió protección especial para su familia y sus abogados, pues teme que esta colaboración ponga en riesgo sus vidas.

La audiencia se suspendió para este jueves a las 2:00 p.m y se lleva a cabo ante el Juzgado 74 de control de garantías de Bogotá.

Cabe mencionar que, Juan Trujillo, uno de los abogados de Nicolás Petro, anunció que se retiraba de la representación jurídica del proceso “por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso”.

En esta audiencia se definirá si los imputados seguirán enfrentando el proceso en su contra detenidos o si lo harán en libertad.

Siga el minuto a minuto de la audiencia aquí:

Hay nuevos mensajes 9:46 Reinicia la audiencia Nicolás Petro deja constancia de que "la colaboración con la Fiscalía ha sido voluntaria y sin ningún tipo de presión" 9:18 Se suspende la audiencia para un receso La audiencia retomará sobre las 9:40 pm luego de que los procesados coman algo. 9:05 La Fiscalía tiene más líneas de investigación El delegado de la Fiscalía aseguró que actualmente se encuentran investigando si hay conductas antecesoras del delito de lavado de activos. Mostró fotos donde aparecen destacados personajes, como la primera dama, Veronica Alcocer, Laura Sarabia y Benedetti y dijo todas las personas de la foto habían inyectado dinero a la campaña. "El señor Nicolás Petro se ha convertido en testigo de la Fiscalía y gozará de toda la protección", dijo. Además aseguró que "llamaremos uno a uno si tienen que ser presentados ante un juez de la República (,,,) Vendrán ataques a los delegados de la Fiscalía. Estamos dispuestos a soportarlos. Sin la ayuda de ellos el señor Nicolás y Daysuris no habrían podido incrementar sus bienes". 8:55 “No me reclamen que yo puedo salir con cositas” El fiscal expuso una extensa llamada entre Day Vásquez y Máximo Noriega en donde se escucha a la mujer profundamente lastimada por un viaje de Nicolás a Punta Cana con Laura Ojeda. Asegura que Petro 'dio papaya' que la ha tratado muy mal y que además le entregó 90 millones de pesos antes de ese viaje. Aseguró que ella trabajó en la campaña y que "ladrón que roba a ladrón tiene perdón". La mujer le dijo a Noriega "no me reclamen que yo puedo salir con cositas. Si sale algo esta semana no me estén reclamando porque el que incumplió el acuerdo fue él". 8:25 Days Vásquez 'chuzó' a Laura Ojeda con ayuda de la Policía El delegado de la Fiscalía aseguró que Days Vásquez intervino el teléfono de Laura Ojeda de forma irregular, para determinar cuando inició su relación con el hijo del presidente. Según el fiscal, esto se logró mediante la ayuda de inteligencia de la Policía Nacional, para demostrar la infidelidad. 8:15 Dineros ilegales entraron a la campaña presidencial El fiscal revela unos audios en los cuales Days hablaba con su tío y le asegura que su mamá le estaba pidiendo que le devolviera todo a Nicolás. No obstante, advierte ante su interlocutor, que no le va a devolver nada, porque "Él (Nicolás) no va a salir a denunciar ni a decir nada, él sabe que todo eso es ilegal (...) esa plata la dio un extraditado", advierte Days. El fiscal advirtió que queda en evidencia que la plata era ilegal y que ingresó ilegalmente a la campaña presidencial. Además que no fue reportada. 8:07 Nicolás le pide el divorcio a Days y firmar un contrato de confidencialidad El 11 de octubre de 2022 la relación entre Nicolás y Day tuvo una ruptura, pues él le reclamó que salió con su peor enemigo. Ella le preguntó que le muestre pruebas de eso, y él le contesta que la chuzó. Así mismo el fiscal Burgos asegura que el 20 de noviembre de 2022, Nicolás le pide a Day el divorcio y firmar un contrato de confidencialidad. Ella se niega y dice que no tiene “nada que ocultar”. Nicolás insiste y le dice que ambos tienen cosas. Day le contesta: "No te preocupes, yo no voy a salir a decir nada". Los presentes se ríen. 7:22 Los cupos para contratos que ofreció Prada En una conversación entre Nicolás y Day, el fiscal expone que el hijo del presidente se habría reunido con alguien de apellido Prada (sería el embajador Alfonso, porque Nicolás dice que sale del ministerio) le dio 10 cupos, al parecer para contratos, por lo que le pregunta que si conoce a abogados para meter a trabajar y "aprovechar" esos cupos. "Eso si, tiene que venir a Bogotá", al parecer para trabajar en el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, expone Nicolás. Luego, el hijo del presidente, según narra el representante de la Fiscalía, le dijo a Day que se repartieran los cupos entre conocidos, a lo que le añade que uno podía ser para Laura Ojeda, su entonces amiga. En ese momento, Day interrumple al fiscal y dice "tan buena amiga, viste". 6:15 El hombre clave en la campaña en la Costa En medio de la diligencia apareció el nombre del empresario Euclides Torres, quien habría financiado "toda la campaña" en la costa Atlántica del país, según un chat entre Day Vásquez y Michelle Romero. Euclides Torres es cabeza de un clan que mueve hilos políticos y contratos desde Barranquilla, al parecer desde 40 empresas. Su hermano Dolcey Torres fue elegido como Representante a la Cámara con 58 mil votos en el actual periodo. La exesposa de Nicolás dice que los Torres le tienen rival a Nicolás para la Gobernación del Atlántico, y que quisieron darle un "contentillo" con un apartamento que le entregaron en Bogotá. "No debiste recibir ese apartamento", le dice Day a Nicolás. 6:05 Compra de votos en la Costa Luego de mostrar una captura de pantalla de un chat, en donde se evidencia un mensaje en el que se hablaba de compra de votos en la Costa, Nicolás alerta a Days y le dice que tienen que ser cuidadosos. "Tenemos que sacar dineros de aquí urgentemente. Dile a Germán Londoño, o a tu primo", le dice Nicolás a Day. Ella le responde: "No salgas a más reuniones... no deberías haber ido a esa reunión". 5:51 Day le entrega cuentas a Nicolás Se reanuda la audiencia. El fiscal asegura que el 15 de mayo de 2022, Day Vásquez le entrega un resumen a Nicolás de las personas que están entregando dinero a la campaña y cómo se ha gastado el mismo. Se nombran incluso cirugías plásticas y gastos varios de su vivienda. 5:28 Se suspende la audiencia por unos minutos Day Vasquéz asegura que necesita comer. Se reanuda a las 5:40 pm. 5:00 El fiscal narra cómo se reunió Day con el ‘el Hombre Malboro’. Se menciona a Benedetti El fiscal explica que José David Name y Samuel Santander Lopesierra se ven con Day Vásquez el 19 de septiembre de 2021. "Amor, van a dar 500 (millones)", le dice la mujer a Nicolás. Así mismo, la Fiscalía narra que a finales de 2021, Pedro Name le indicó a Day que elaboraron cheques por 36 millones de pesos. Ella le dice que se los lleve a Manyi Name. Después, a la casa de esta última mujer mandan a recogerlos. En medio de ello, Day recibe un mensaje en el que al parecer Nicolás le dice, sobre este negocio, "amor, entre mayor reserva todo es mejor". El 12 de febrero de 2022, expone el fiscal, Nicolás le dice a Day que tiene rabia y no quiere depender de otra gente. "Es más, estoy que llamo a Benedetti y le comento esta situación". 4:52 Reinicia la audiencia tras un receso Luego de un receso de 5 minutos para ir al baño, el fiscal Mario Burgos sigue narrando los hechos. Dice que en agosto de 2021, y aparece el nombre de Máximo Noriega, quien habla con Day sobre la plata que se repartirá del contrato con varias personas. 4:30 Nicolás está preocupado por las acciones de Gustavo Bolívar Según el fiscal, Nicolás Petro, el 29 de julio de 2021 se mostró preocupado por la falta de aportes a la campaña por culpa de lo que hacía el entonces Bolívar. "Ya hay full miedo otra vez", dice Nicolás, a lo que Day le responde "Por culpa de Bolívar, él no tenía porqué estar financiando a la primera línea". Nicolás dice más adelante que "si nos desplomamos, nos van a dar". 3:50 Contrataciones presuntamente irregulares El fiscal del caso aseguró que Dayssuris, Nicolas Petro y Pedro Name, estuvieron involucrados en temas relacionados con la adjudicación de un contrato por parte de la Gobernación del Atiántico, a una fundación que respondería al nombre de 'Conciencia Social', la cual de acuerdo a lo encontrado en un documento que está en los archivos y conversaciones de Day, tiene como representante a una persona que responde al nombre de Gustavo de la Ossa, persona con la cual, al parecer, estas personas se habrian concertado para manipular la adjudicación del contrato por parte de la gobernación del Atántico y en su fase de ejecución.



El fiscal dijo que "habrian realizado maniobras delictivas, para entre estas cuatro personas apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto que tiene como objeto la atención de adultos mayores". 3:42 Los primeros movimientos de plata en 2021 En la presentación aparece que el 12 de mayo de 2021, la expareja de Nicolás Petro recibió 24 millones de pesos. Después, el 5 de junio suscribieron un contrato para arrendar un apartamento en Barranquilla. Fue a esa casa a la que Gabriel Hilsaca que llevó plata. El 29 de junio de 2021 ambos se vieron con Máximo Noriega, y esa vez se llevaron una plata en un morral. 3:40 El fiscal narra cómo usaban el dinero ílicito El fiscal Mario Bustos sacó a la luz los chats entre Nicolás Petro y Day Vasquez en donde se evidencia que los dineros irregulares, los empezaron a recibir en el año 2021.

3:25 Nicolás Petro podría ser enviado a prisión domiciliaria La Fiscalía determinó que la información que tiene en su poder y con la que pretende colaborar con la justicia, es suficiente para que el ente investigador no pida enviarlo a la cárcel. 3:16 Inicia la petición de medida de aseguramiento Luego de que la Fiscalía reveló que, durante un interrogatorio, el hijo del Presidente admitió su responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.El fiscal del caso explicará ante el juez, si es necesaria una medida de aseguramiento 3:03 Nicolás Petro corrobora la información dada por su expareja Days Vásquez El fiscal del caso aseguró que Nicolás Petro se compromete a entregar documentación y evidencia técnica y física, como audios que soporten la información suministrada en diligencia de interrogatorio. El hijo del presidente corroboró la información entregada por Day Vázquez, en lo relacionado a dineros ilícitos entregados para la financiación de la campaña presidencial. Se estableció que presuntamente en la campaña presidencial se violaron los topes establecidos por la ley y que además no se reportó por completo los dineros que ingresaron en la carrera presidencial.



El hijo del presidente aceptó haber recibido dinero de Samuel Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro' para la campaña de su padre. El 'Hombre Marlboro', es actual candidato a la alcaldía de Maicao y previamente fue condenado por narcotrafico.

Además, Petro reconoció que también recibió dinero del hijo del 'Turco' Hilsaca y del empresario Óscar Camacho, de Cúcuta. Parte del dinero, dijo Burgos, fue a la campaña, pero no se estableció cuánto. Otra parte sirvió para aumentar "injustificadamente" el patrimonio de Nicolás y fue usado tanto por el diputado como por su esposa. Además, el fiscal dijo que Nicolás se comprometió a presentar su renuncia a la Asamblea del Atlántico y de cualquier actividad política. 3:00 Nicolás Petro corrobora la acusación de la Fiscalía y aporta información "Aporta información que hasta el momento la Fiscalía desconocía, acerca de la financiación de la campaña presidencial y los dineros que entraron a la misma. Al parecer habrían superado los montos mínimos y que hubo dineros no reportados". 2:57 Fiscal explica en qué consiste la colaboración de Nicolás Petro con la justicia Dijo que son hechos de preocupación para el país. A saber, aseguró que en calidad de indiciado, Petro se comprometió corroborar y ratificar el sustento de la Fiscalía. 2:45 Inicia la audiencia El Juzgado 74 de control de garantías da inicio a la diligencia de pedida de aseguramiento. 1:30 PM: Audiencia de medida de aseguramiento será a las 2:00 p.m. La audiencia será este jueves a las 2:00 p.m ante el Juzgado 74 de control de garantías de Bogotá. La defensa de Nicolás Petro entregará nuevas pruebas sobre otros hechos de corrupción de connotación nacional.

Primera parte de la audiencia: