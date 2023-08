¿Qué le espera al Pacto Histórico en elecciones de octubre tras escándalo de Nicolás Petro?

Gustavo Petro y Francia Márquez. Foto: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

Luego de que Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, admitiera ante la Fiscalía General de la Nación que parte de los dineros ilícitos que obtuvo sí ingresaron a la campaña de su padre, el actual gobierno está atravesando una crisis.

De acuerdo con el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, los dineros que ingresaron a dicha campaña, habrían superado los topes permitidos por la ley y una parte de esos dineros no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Ángel Becassino, estratega y asesor político, se refirió al posible escenario que puede enfrentar el presidente y su partido de Gobierno, el Pacto Histórico, si se demuestra que había conocimiento de la financiación irregular.

De acuerdo con Becassino, lo que está pasando es una coyuntura que da la oportunidad a quienes se oponen a este Gobierno: “Lo que está en juego es algo que en la campaña política es evidente a los ojos de todo el mundo y nadie dice nada y es cómo están engrosados los presupuestos de las campañas con dineros que no aparecen”.

Para el experto, es algo que estaba a simple vista, ya que hubo dos campañas grandes, la de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, en las cuales se sentía que había más financiación más allá de los límites aprobados.

“Creo que si se comprueba y las instituciones jurídicas determina lo que determina, es que la elección política que hubo no es válida”.

Futuro del Pacto Histórico

“Hay una militancia muy grande que no va a ceder el espacio que ha logrado tener y en esa medida se está desplegando para argumentar o contrargumentar, en este escenario donde la delantera la tiene la denuncia”, manifestó.

Según comentó, la militancia del Pacto Histórico va a insistir en que hay una persecución y siento que con lo que sucedió con Óscar Iván Zuluaga hace poco, los tiene en equilibrio. Sobre aprovechar este escenario para hacer una nueva coalición de Gobierno, Becassino dijo:

“En este preciso momento el ambiente de Gobierno se ha vuelto tóxico y no creo que los demás partidos quieran hacer parte de esto, con el desarrollo de la no aprobación de las reformas y el probable desempeño de los partidos cercanos en las elecciones de octubre, yo veía este escenario en diciembre, pero en este preciso momento no lo veo para nada”.

“El presidente debería gobernar como presidente y no meterse en este fuero que no es el de él, tendría que argumentar lo que tiene frente a las denuncias que está haciendo el hijo, pero no intervenir en este conflicto”, finalizó el asesor político.