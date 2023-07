Bolillo Gómez le responde con contundencia a los que piden su cabeza en el Junior

Junior de Barranquilla sigue sin encontrar el camino del triunfo. A las polémicas que se presentaron durante la pretemporada, como la salida de Juan Fernando Quintero, se suma el mal inicio de campeonato que está teniendo el equipo. Luego de debutar con derrota en el Metropolitano ante Águilas, en la última salida en condición de visitante, los tiburones perdieron también por la mínima ante Independiente Medellín.

Uno de los señalados por la afición es el entrenador Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, cuestionado principalmente por la forma de jugar que está implementando en el equipo rojiblanco. Tras una nueva derrota, tuvo que salir a poner la cara ante los medios y responder ante las críticas, entre esas de los que ya piden su cabeza.

“La presión la he manejado toda la vida, lo hice con Selección por todo el país, por todos los países. Aquí la presión es igual. Piden la cabeza en dos partidos. Cogimos un Junior en el puesto 20 y en 13 partidos hicimos 22 puntos, casi entramos a cuadrangulares. No me pongo a pensar en eso, las decisiones las toman los dueños y no lo que se habla en la calle”, dijo cuando se le preguntó por su continuidad en el banco.

Entretanto, sobre el juego resaltó que su equipo no tuvo la misma efectividad del cuadro Poderoso. “Los cambios mejoraron del partido pasado, hubo más opciones en este partido que en el anterior. La diferencia es que Medellín aprovechó la que tuvo y nosotros no”.

Asimismo, manifestó que el equipo no pretende incorporar a más jugadores. “Junior ya tiene las contrataciones. Lo de José Enamorado no sé porque no se cumplió. En el momento Junior no está mirando otras contrataciones”.

Con 15 partidos dirigidos, el rendimiento del técnico antioqueño al frente de los barranquilleros es de 48.8%, con seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Su próximo reto será por los octavos de final ida de la Copa Colombia ante Cúcuta Deportivo.