Scarpeta sobre su salida del Junior: Me desmotivó la conversación que tuve con Bolillo

Iván René Scarpeta, exjugador del Junior de Barranquilla y nuevo refuerzo de Independiente Santa Fe, estuvo en los micrófonos de El Alargue hablando del por qué se da su salida y cómo ha sido su adaptación al conjunto cardenal.

Su salida del Junior

¿Por qué no se queda en Junior?

- Fueron varias cosas. Con el profesor Bodhert, antes de ir a Junior, ya había tenido conversaciones y es un señor que siempre ha tenido confianza en mí. Siempre me había tenido en cuenta en Alianza, y en equipos anteriores. Los proyectos de él me seducen mucho, al igual que el proyecto de Santa Fe. Es un estilo de juego que me gusta y es agradable a la vista. Entonces, teniendo en cuenta que en Junior también estaban llegando mas centrales, a los cuáles yo les podía pelear la titularidad, quise venir a nuevos aires, acá con el profe Bodhert y a un equipo histórico como Santa Fe.

¿Bolillo le dijo que no lo iba a tener en cuenta?¿O no fue así nunca?

- No, eso no pasó. Yo era quien iba de titular en el partido contra Aguilas. Yo tuve una conversación con el profe, fui el central que más jugó con él, el que más utilizó. No nos llevabamos mal, una relación jugador - entrenador, pero tuvimos una conversación esa semana. Yo venía entrenando con el equipo titular en los amistosos, y tuve una conversación con él a mitad de semana, hablamos de que había llegado otro central y muchas cosas, y terminé decidiendo venir a Santa Fe.

¿Lo desmotivó esa conversación? ¿Le generó algunas dudas para seguir en Junior?

- Digamos que sí. Igual, como le venía diciendo, ya el proyecto con el profe Bodhert me venía seduciendo y de pronto la conversación no terminó de la mejor forma y, sin decir que quedámos en malos términos, yo tomé la decisión.

Iván, Hernán le dijo a usted: Tengo dos centrales. Es mejor que usted vaya a jugar a Santa Fe porque usted no va a tener continuidad conmigo.

- Eso no fue así, Una cosa es tener una pelea fuerte, y que él me diga que iba a ser complicado que yo jugara, y otra cosa es que me diga que no me iba a tener en cuenta. Son dos cosas muy diferentes. Si traen refuerzos a tu posición es porque la pelea va a estar buena.

¿Lo deja salir porque no lo va a tener en cuenta?

- Él fue bastante sincero, hay que reconocerlo, y yo no terminé en malos términos con él. Él me dice que trajeron tres centrales, vas a tener una competencia bastante dura y se te va a hacer más complicado jugar. Para mi hizo lo correcto, que es hablar con la verdad.

La llegada a Independiente Santa Fe

¿Cómo fue la adaptación con la altura y el frío?

- De eso se trata la vida, de cambios, de adpatarse a las situación que le pongan a uno. Ahora estamos en Bogotá, en Santa Fe, un equipo histórico que tiene un buen proyecto, y con toda la ilusión de sacarlo adelante.

¿Cómo se ha sentido en Bogotá, y acá en Santa Fe? Hay una buena cantidad de centrales, ¿Cómo se ha encontrado con ellos?

- La adaptación no será fácil pero estamos trabajando para hacerlo lo más rápido posible. En cuánto a mis compañeros, bien, me han recibido de la mejor forma. Ellos también saben que estaremos en competencia, trataremos de que sea sana para el bienestar del equipo y que juegue quién esté de la mejor forma.

¿Hay mucha diferencia en el entrenamiento entre Bodhert y Bolillo?

- No me gustan las comparación así tan fuertes. No terminé en malos términos con el profe Bolillo para salir a responder eso. Hay pocos entrenamientos con el profe Bodhert y no te puedo decir todavía. No me sentiría cómodo respondiendo eso, creo que hace parte de la privacidad de un equipo.

¿Qué han trabajado esta semana? ¿Cómo le ha ido entrenando con el profe Bodhert?

- Bien, es un técnico que le gusta atacar, someter a los rivales y el manejo del balón. Eso es lo que se busca, sobretodo acá en la altura. Tener un buen juego y siempre salir a ganar que es lo importante.

