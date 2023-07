Bacca defendió al Bolillo: Se está jugando su puesto, es más fácil echar a uno que a 30

Junior de Barranquilla inició con pie izquierdo su camino en el segundo semestre de la Liga, luego de perder por la mínima diferencia con Águilas Doradas en el Metropolitano. La buena noticia pasa por Carlos Bacca, quien regresó al once titular, a pesar de que se especulaba con su salida por no cumplir con las expectativas de Hernán Darío Gómez.

En diálogo con El Vbar Caracol, Bacca dio claridad sobre su relación con el Bolillo Gómez e incluso lo defendió ante las críticas por las salidas de Juan Fernando Quintero y Sebastián Viera. Asimismo habló sobre los trabajos que se vienen adelantando para mejorar la situación deportiva.

Inicio de la Liga-II

Buena pretemporada, mal inicio de torneo: Hicimos una buena pretemporada, se venía trabajando bien y lastimosamente en el primer partido no salieron las cosas como se quería. No encontramos esa agilidad dentro del campo en la zona de ataque. Nos falta más movilidad, encontrarnos mejor para poderle hacer daño al rival. Hay que darle la vuelta a la página, seguir trabajando y mejorar.

Arduo trabajo para empezar a ganar con Junior: Como le dije al profe cuando hablé con él y con don Fuad. Todavía me siento con ganas, con fuerzas, tenía que hacer un buen trabajo. Se hizo una buena pretemporada, se vio reflejado en los partidos, pero en el primer partido me encontraba bien y no pude mostrar todo ese potencial. Estamos tranquilos porque cuando trabajas bien, sabes que los resultados van a llegar. He visto a mis compañeros trabajar desde el primer día al 100 por ciento, para llegar en las mejores condiciones. Aún así, un resultado hace que la gente piense diferente, pero sabemos lo que hemos trabajado y esperamos eso se vea reflejado a nivel físico, futbolístico y resultados. Sabemos que en el fútbol al final te catalogan por los resultados.

Trabajo ofensivo: Somos delanteros de características diferentes. La mía es de un ‘9′ que puede salir. El sistema y la ubicación dentro del campo la hacemos los jugadores, el profe nos da las herramientas y nosotros las debemos ejecutar. Ante Rionegro, en la parte de arriba, nos faltó movilidad y nos faltó encontrarnos con los volantes para hacernos daño. Estamos trabajando para mejorar y lo bueno de que te pase esto en las primeras fechas es que te da tiempo de corregir y es lo que el equipo viene haciendo.

Mensaje a los hinchas: Que sigan confiando como lo vienen haciendo. La hinchada del Junior viene demostrando, se están abonando que no es fácil. Nosotros trabajamos y esperamos darles alegrías, que es lo que merece este club… El aguante lo dan los resultados, lastimosamente te catalogan por eso y no por lo que vienes haciendo. El profe viene trabajando, consolidando la base de la temporada pasada con algunos cambios y jugadores que a él le gustan. Cada dia hay que complementarse bien, encontrarnos cada vez mejor fuera y dentro del campo. Ojalá los resultados acompañen porque esos serán la base del proceso. Aca en Junior no se espera, en cada semestre hay que pelear por títulos.

No hay excusas: El fútbol colombiano ha crecido, no todo lo que queremos porque hay cosas por corregir, por mejorar, pero se está trabajando para eso. No es fácil estar muchos años en Europa y después volver porque la manera de entrenar y prepararse es diferente, te cuesta más, la cancha, los viajes y todo. Pero ya estamos adaptados, no hay excusas de nada, hemos hecho una buena pretemporada y esperemos que con el tiempo se vaya reflejando en el campo.

Recientes polémicas

Declaraciones del médico Javier Fernández: Somos humanos y cometemos errores. Fue la manera de él de expresar lo que sentía, lo que había, pero se ha visto que puede haber una lesión, pero no de ahora sino de hace tiempo. Es un desgaste que cualquier jugador puede tener y se ha trabajado bien para que no vuelva a dar problemas, no afecta mi rendimiento, ni mi profesión. Solamente hay que trabajar un poco más para cuidar mi masa muscular y que eso no decaiga, pero se viene haciendo un gran trabajo con los fisios en lo personal y no hay ningún inconveniente.

Supuesta pelea con el Bolillo: Tuvimos una conversación de jugador a entrenador, una persona que le tiene a uno mucho cariño y quiere lo mejor para el equipo. De pronto mi semestre no fue el mejor y el profe, como todo, llegó y tenía que tomar decisiones. En su cabeza no veía a Carlos Bacca en lo que quería y yo solo quería trabajar, hacer mi pretemporada y con mi trabajo ver que sí podía ayudar al equipo. Gracias al trabajo las cosas han cambiado, nunca tuve un problema con el profe, era respetable lo que pensaba porque al ser el líder del barco debía tomar decisiones. En su momento de pronto vio que había ocasiones que tuve pero no pude concretar y él decidió. Con el trabajo en silencio y confiando en Dios, se darán los resultados dentro del campo.

Polémica por Juanfer y Viera: Son decisiones que hay que tomar. En su momento se habló. Habló el profe, también habló Juanfer (Quintero). Cada uno tiene su pensamiento, cada uno mira desde su punto de vista y cada uno cree qué es lo mejor en lo personal y para el equipo. ¿Quién tiene la razón? Todos, cada uno mira para su lado. En lo personal puedo decir que el profe miraba para el equipo y veía que en el primer semestre Bacca no daba el resultado que quería; él también se estaba jugando su puesto de entrenador y es más fácil sacar a un director técnico que a 30 jugadores. Y así pasó con los casos de Juanfer y Sebas (Viera), había que tomar decisiones, a veces duele, de pronto no es lo que uno quiere, pero la vida continúa y solo queda desearles todo lo mejor y darles las gracias por lo aportado al Junior durante el tiempo que estuvieron.