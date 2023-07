Bolillo Gómez explica por qué Juan Fernando Quintero se fue del Junior

Hernán Darío Gómez, en la rueda de prensa de presentación del plantel del Junior para el segundo semestre del 2023, se refirió a la polémica e inesperada salida de Juan Fernando Quintero, quien la semana pasada tomó la decisión de marcharse del cuadro barranquillero.

Bolillo aseguró, previo a contar cómo se produjo la salida del volante, que la versión de él es la verdad de lo sucedido e incluso indicó que si el mismo JuanFer cuenta otra cosa no sería la verdad. Quintero únicamente ha asegurado en sus redes sociales que su partida se debió a una “decisión personal”.

“La salida de Juanfer se da de la manera en que la voy a decir, cualquier cosa que diga otra persona o si Juanfer dice algo distinto, eso no es verdad”, enfatizó el Bolillo Gómez, entre amores y odios de parte de la afición barranquillera.

“Hicimos dos partidos amistosos donde Juanfer fue titular, después del partido contra Unión Magdalena les dije, ‘muchachos, voy a buscar variantes porque el equipo no anda bien’. Me reuní con ellos y dije cuáles iban a jugar. Le dije a Juanfer, ‘vas a pasar al otro equipo y Carlos Bacca va a pasar a este equipo, te voy a llevar de a poco, hace cuatro meses no juegas y te está costando’. Al otro día me llama Don Fuad y me pregunta que qué pasó con Juanfer y me quedé sorprendido”, explicó el Bolillo.

El antioqueño recalcó: “nunca tuve discusiones con él, no he tenido problemas con nadie en Junior. Esa es la manera en que se va, no se fue porque Junior no quisiera pagarle, ni por problemas conmigo, con nadie tuvo problemas. Al otro día fue y se despidió de nosotros formalmente. No inventen, al que le caiga, esa es la explicación”.

La salida de Quintero, a pocos días comenzar el campeonato, es un nuevo golpe para la afición barranquillera, quien el pasado fin de semana llenó el estadio Metropolitano para despedir al portero uruguayo Sebastián Viera, quien dejó el club tras más de 10 años vinculado.