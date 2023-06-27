¿Es verdad que el 29 de junio inician los pagos de la Renta Ciudadana?

De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la primera transferencia de la estrategia Tránsito a Renta Ciudadana del gobierno Petro, se realizó del 29 abril al 30 de mayo 2023. De ahí en adelante, se harán cada dos meses.

Así las cosas, se espera que el segundo ciclo de pagos del programa inicie el 29 de junio y se extienda hasta el 30 de julio del 2023. Hasta el momento, el DPS invitó a los beneficiarios de este subsidio a estar atentos a las nuevas fechas de entrega por medio de nuestras redes sociales oficiales y canales de atención.

Según ha informado el DPS, se incentivo económico tiene un valor de $500.000 y está destinado a las familias más pobres y madres cabeza de familia del país. Cielo Rusinque, directora del departamento, indicó que el Banco Agrario es la entidad encargada de realizar las transferencias del programa. Este banco cubre la totalidad de los municipios, los corregimientos y los cabildos indígenas del país: “Con el único otro oferente que garantizaba esa cobertura, el costo era diez veces más alto”, dijo Rusinque.

Este programa del Gobierno busca garantizar la seguridad alimentaria y atender, a corto plazo y con un ingreso digno, a los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes. Inicialmente, la base legal del programa Familias en Acción, para poder disponer de los recursos para atender a los hogares en todo el país.

¿Cómo serán asignados los montos?

Para asignar los montos de la transferencia, la entidad tendrá en cuenta estos aspectos:

La clasificación del hogar en la encuesta Sisbén IV.

Número de niños, niñas y adolescentes de la familia.

La prioridad del municipio donde se registró la familia.

Características poblacionales (que sea hogar víctima de desplazamiento o perteneciente a una comunidad indígena).

Cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación.

Tenga en cuenta que la entidad utiliza instrumentos para identificar los hogares que no cumplen con los requisitos del programa y en reiteradas ocasiones aseguró que todos los solicitantes deberán cumplir los compromisos de acceso a salud y educación de los niños, niñas y adolescentes.

En caso de que la entidad encuentre inconsistencias en la información, suspenderá al hogar hasta que verifique si está sujeto a recibir la transferencia.

Para más información, podrá consultar los canales oficiales del programa aquí: https://prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicio-al-ciudadano/