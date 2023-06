Eduardo Méndez: Santa Fe también existe, no solo es Millonarios

Independiente Santa Fe dio un paso importante hacia la coronación de la Liga Femenina luego de vencer en El Campín al América de Cali en el juego de ida, que tuvo como antesala la presentación Hubert Bodhert como el entrenador del equipo masculino. Todo esto ocurrió un día después del título logrado por el rival de patio ante Nacional en la histórica final.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, se refirió a varias situaciones entorno al cuadro Cardenal, profundizando sobre la llegada del entrenador Hubert Bodhert, la contratación del arquero Antony Silva, la vez que estuvo cerca de fichar a Alberto Gamero y la final ida de la rama femenina.

Sobre esto último, resaltó el bonito ambiente vivido en El Campín y aprovechó para decir que “sabemos que también existimos, no solo es Millonarios, sino que también está Santa Fe y hay que verlo todo desde todos los puntos de vista”, partiendo que de lo que más se habla en la agenda es sobre el título del rival.

“Esperamos que el viernes se repita en Cali, que no haya problemas y la gente esté contenta. Cualquiera de los dos equipos que ganen, ojalá seamos nosotros, vamos a ser el equipo con más títulos ganados. Nosotros completaríamos tres y pasaríamos liderar la tabla en cuanto a estrellas ganadas”, agregó sobre la final ante América que ganan parcialmente por 2-0.

Comparación con el proceso exitoso de Gamero

“Nosotros habíamos visto a Bodhert en años pasados y le habíamos apostado a otros proyectos, que era con Harold en este año y no se dio, la oposición fue grande contra él y desafortunadamente no se dio. Cambiamos nuestra historia y no logramos hacer lo que Gustavo (Serpa) hizo cuando llamó a Gamero, eran épocas diferentes. Teníamos charlado a Gamero pero tocó traer a Harold. Incluso la misma solicitud de Gamero que había arreglado y teníamos todo para que llegar a en enero de 2020 pero la historia cambió, Gamero va a Millonarios, llega la pandemia y esa pandemia les dio la oportunidad de sacar jugadores porque no tenían la premura de nosotros, teníamos riesgos de perder la categoría y no pudimos apostar por un proceso que Gamero desarrolló bien”.

Por el contrario, “la de nosotros fue diferente, cogiendo al equipo al borde del descenso entonces había que trabajar contra la corriente y después en plena pandemia someternos a una ley para cumplir con nuestras obligaciones. Estamos saliendo de esa ley y seguimos haciendo equipos importantes pensando que el profesor tome las riendas y salga adelante”.

Contratación del arquero Antony Silva

“Antony llega por sus condiciones y cualidades. Aprovecho para recordarle a Steven, no le criticó a Serpa la intención de traer a Falcao y tiene una edad similar a la de Antony, Antony ha demostrado, está vigente, ha desarrollado una carrera importante, es arquero de selección y tiene la experiencia para brindarle la seguridad al arco de Santa Fe. No estoy en oposición a que llegue Falcao a Millonarios, ojalá llegue. Pero no hay que mirar lo mano para uno y lo bueno para otro”.

¿Y qué pasó con José Luis Chunga?

“Nunca hablé con Chunga. Son especulaciones, pero él mismo lo puede manifestar. Él no puede mentir y nunca hable con ningún representante, me llamó un amigo de él y me dijo que si me interesaba, le dije que me diera los valores pero no más. Es un gran arquero, le deseo lo mejor para él, estuvo tapado por el arquero principal de Junior, pero nunca hablé con él, no le conozco la voz”.

El objetivo con Bodhert es hacer proceso

“Trataré de hacer un proceso. Con Harold (Rivera), no se dieron los resultados y hoy el profe comienza a laborar, dándole libertad a Bedoya para que dirija ante Goiás y esperando que nos dé una victoria. Creemos en Bodhert, sabemos que es un técnico que es de proceso y tiene la oportunidad de salir adelante con un equipo importante y grande del país”.

“Aspiro que él dure más que yo y a mí me quedan 8 años. Aspiro que Bodhert nos dé muchos títulos, que la hinchada entre a apoyar para que Bodhert comience su trabajo, no viene de paso y mientras yo esté trataré de que dure buen tiempo. El profesor hizo unas peticiones: Manjarrés es jugador de Alianza y pertenece al Junior, me dijeron que era del Barranquilla y era diferente y hay unas clausulas. Estamos tratando de traer los refuerzos que él quiere y revisar puesto por puesto”.

La cláusula de Alfredo Arias con otros equipos del FPC

“Hay una cláusula firmada que Santa Fe ha manifestado al dueño de Medellín la existencia de la misma, creo que el profesor ha sido claro con Medellín y les dijo que existe la cláusula. No hemos hablado de jugadores, alguien cercano al profesor Arias habló sobre qué solución puede haber. En el fútbol y los negocios siempre hay que estar atento a cualquier novedad. Si le dije a alguien que nos den a Cetré, pero el profesor sabe que nosotros le facilitamos su ida a Uruguay, tuvo la oportunidad de trabajar y nosotros prevenimos y firmamos esa cláusula. Yo no le estoy cohibiendo su derecho al trabajo, está Ecuador, Perú, Chile, el fútbol se rige por normar y cláusula, si no los jugadores se irían a cualquier momento, hay cláusulas que hay que cumplir por reglamento FIFA y Conmebol, yo no le estoy limitando el derecho al trabajo. A mí no me gustó forma en la que salió, pero he charlado con él”.