Carlos Sánchez, dolido tras su paso por Colombia: “No me sentí valorado”

Carlos Sánchez pasó por los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, en un diálogo en el cual se destapó y expresó el sentimiento que trajo consigo su regreso al país luego de una paso exitoso por el fútbol europeo.

Sánchez no había jugado en el fútbol colombiano desde que debutó como profesional en 2003. Su primera aparición fue con Danubio de Uruguay y luego dio el salto a Francia, Italia, España e Inglaterra antes de lucir los colores de un equipo del país, como lo fue Independiente Santa Fe en septiembre de 2021 y hasta finales de 2022.

Por esa misma razón de volver al país, fue que La Roca pensó que iba a tener una acogida mucho mayor a la que se encontró, de hecho, manifestó que no se sintió valorado.

“Yo la verdad es que en Colombia, no solo a mí, no le damos valor a lo que es el patrimonio de su gente, de lo que es Colombia como país, nuestra cultura, nuestra sociedad. Me ha pasado que uno llega a Colombia y después de tantos años de representar al país, porque uno es embajador, y volver a Colombia después de toda mi carrera fuera, me fui desilusionando de cómo no se valora lo que uno ha hecho por el fútbol, por el país, yo no me sentí valorado realmente. Y no es que necesite eso para vivir, pero uno llega a otro lado y lo tratan mejor, le dan el lugar, porque uno se lo ha ganado. Yo en Colombia no me sentí valorado, lo he sentido por otro lado”, expresó dolido el futbolista de 37 años hoy en San Lorenzo de Argentina.

Sobre si tuvo algún inconveniente en Santa Fe, manifestó que pasó más porque no se le dio el valor necesario que le permitiera a él renovar su contrato. “No solo en Santa Fe, no es Santa Fe en especifico, yo terminé sin ningún problema. Mi idea nunca fue ir y hacer dramático, yo me puse al servicio de Santa Fe, no exigí nada, yo quería aportar mi granito de arena para que todo mejorara en Santa Fe, por parte de la prensa y todo lo que es el fútbol. No me sentí valorado, cosa que no puedo decir de otro lado”.

Su continuidad en Santa Fe no fue cuestión de dinero

“Con Santa Fe no se llegó a un acuerdo sobre el tema de valorar lo que uno es, es simplemente eso. Después hay muchas maneras, pero es más que todo eso. No es un tema que quería ganar millones ni un tema de plata. Era un tema de que se me tuviera más en cuenta de lo que yo soy y pudiera aportar. Nunca he quiero tener protagonismo, prefiero estar bajo perfil y hacer mis cosas, pero sí creo que podía haber aportado muchas cosas y no se me dio lugar”.

El valor hacia otros futbolistas

“Cada uno hace una reflexión y puede dar su testimonio. Lo mío es que en Colombia llega un jugador extanjero y lo tratan mejor que al propio colombiano y le dan lo mejor y nos desvivimos por ese jugador, teniendo nosotros jugadores que han puesto el nombre de Colombia en lo alto, esos jugadores, o esos cantantes, tenemos como sociedad que cuidarlos y tratarlos como embajadores de cultura. Yo en Colombia me sentí nada; ‘Carlos Sanchez, llegó, jugó en las cuatro mejores ligas del mundo, nadie habla de eso’. Es triste sentirme mejor tratado en un lugar diferente a mi país”.

Su visión sobre esta Selección Colombia

“Tengo una sensación muy buena y positiva. Tenemos una camada de jugadores jóvenes muy buenos que han crecido mucho y tiene el respaldo de lo que se hizo antes. Todo se resume a lo que el jugador que llegue a la Selección sienta que a la Selección se va a demostrar por qué se pone la camiseta, tiene que ser un motivo de orgullo y que cada partido, entrenamiento o convocatoria la tome como la primera. Si lo tomamos así, buenos resultados van a llegar. Nos dimos cuenta del potencial que teníamos y la invitación es que cada uno de los jugadores nuevos tomen eso como una responsabilidad y no una oportunidad, una responsabilidad a la que hay que responder”.

El mensaje para los directivos

“Yo soy partidario de acercar más al jugador que tuvo la experiencia por parte de los dirigentes, es algo muy positivo. Que no haya una barrera porque lo que todos queremos es lo mejor para la selección. Me encantaría que se viera más esa camaradería del dirigente con el jugador que está y el que no está, porque el que llega va a estar viviendo la experiencia, escribiendo el camino y le puede apartar la joven que llega. Ahora en el sub-20, sería bueno que un dirigente diga ‘vamos a llamar a Sanchez, a Fabra, a Borja, para que venga y les dé la charla a los muchachos, eso suma, pero eso no lo hacemos. Eso no quiere decir que los resultados se vayan a dar, pero algo uno puede aportar al joven, son cosas de gestión y de pensar en la Selección”.

Escuche la entrevista completa acá