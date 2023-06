Carlos Ferreira sobre la llegada de Bodhert a Santa Fe: Eduardo Méndez me lo desmintió

Este miércoles, el propietario de Alianza Petrolera, Carlos Ferreira, habló para los micrófonos de El VBar de Caracol Radio, refiriéndose al presente y futuro del actual entrenador del conjunto petrolero, Hubert Bodhert.

“Yo tengo con él una reunión pendiente pero depende mucho del resultado, de lo que podamos hacer en el semestre”, dijo con contundencia Ferreira sobre la posibilidad de que el técnico cartagenero continúe en el club.

En las últimas semanas surgió el rumor de que el actual entrendor de Alianza Petrolera llegaría a Independiente Santa Fe una vez termine la temporada. Sobre este rumor, el presidente del conjunto de Barrancabermeja sentenció: “yo tuve oportunidad de hablar con Eduardo Méndez y él me lo desmintió”.

Sin embargo, a pesar de los rumores, la salida o no del entrenador es toda una incógnita, aunque en principio la idea del club es mantener el proceso, no se sabe qué pasará con el estratega cartagenero. “Yo no puedo destruir una institución por el anhelo de mantener una persona, aquí hay un proyecto serio y responsable, en las finanzas en lo deportivo y todo y tengo un límite”, aseguró el presidente.

“Estamos a puertas de llegar a una final, estamos a puertas de ser campeones, estamos a puertas de jugar copa internacional pero también tenemos el descenso en tablas. Aquí yo tengo que tener los pies muy aterrizados para poder organizar la institucion de cara a lo que viene en el siguiente semestre”, concluyó Ferreira.