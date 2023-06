Marchas de la oposición, ¿qué caminos tiene el gobierno?

En Hora20 arrancamos la semana analizando un día clave para la democracia del país: la jornada de movilizaciones impulsadas por la oposición en varias ciudades del país, las cuales buscaban enviar un mensaje de rechazo a las reformas y políticas del actual gobierno, también se debatió sobre el fin de la primera legislatura, de los proyectos que pasaron, de los que se hundieron y de los que están pendiendo de un hilo.

Como “la marcha la mayoría” fue bautizada por convocantes y ciudadanos la movilización de este martes que logró una asistencia de 92 mil personas que salieron por toda Colombia y unas 30 mil particularmente en Bogotá para manifestarse en contra del gobierno de Gustavo Petro, las políticas que ha impulsado y las reformas que se discuten en el congreso y como respuesta a las marchas impulsadas por el gobierno el pasado 7 de junio.

La oposición logró este martes llenar una buena parte de la Plaza de Bolívar, pues los reclamos iban desde los temas relacionados con paz, seguridad, lo que viene ocurriendo con el bolsillo y el futuro en sectores como la salud y las pensiones, movilizaciones en las que participaron empresarios y sociedad civil que enviaban mensajes de respaldo a la Fuerza Pública y a los medios de comunicación. Esta marcha naturalmente contó con liderazgos de partidos de derecha y de los partidos de oposición en el congreso.

Por parte del gobierno hubo reacción y aunque miembros del Pacto Histórico afirmaron que la marcha habría sido un fracaso, el presidente respondió diciendo que sí hay garantías para manifestarse en este gobierno.

Mientras todo esto ocurría en las principales calles del país y en la Plaza de Bolívar en Bogotá, a pocos metros, en el Capitolio, las reformas de este gobierno y proyectos clave para el futuro del país eran discutidos en el cierre de la primera legislatura de este cuatrienio. La reforma a la salud solo llegó hasta segundo debate sin mayor discusión del articulado; la reforma pensional fue aprobada en primer debate, mientras que la laboral se hundió y tendrá que ser presentada de nuevo el 20 de julio, pues apenas logró votarse la ponencia positiva la semana pasada, algo que también ocurrirá con la ley de sometimiento y humanización carcelaria quedarán para la próxima legislatura que inicia el 20 de julio. Ante lo ocurrido con la laboral, el presidente dijo que los dueños del capital y de los medios cooptaron el congreso en contra de la dignidad de la clase trabajadora.

Lo que dicen los panelistas

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista y directora del podcast Buceando en el Naufragio, hay una suerte de curva particular relacionada con el comportamiento del gobierno y la habilidad que ha perdido de construir consenso, “también de la capacidad de negociar las reformas y mucha de la gestión que se ha adelantado, da la impresión de que el compás de espera que se le dio al gobierno es un compás que se terminó”. También comentó que lo demostrado en la movilización es justamente que no se está aprobando la forma de gobernar o el estilo polarizador del gobierno con aquellos que no acompañan las iniciativas. También resaltó que en parte lo que ha ocurrido, es que las movilizaciones organizadas por la oposición y otros grupos han aumentado su capacidad de convocatoria y eso envía un mensaje de que esto no son solo marchas del Centro Democrático.

Luz María Sierra, periodista y directora del periódico El Colombiano, señaló que la conclusión el día es que Petro se quedó sin el argumento de la calle, “porque Petro tenía argumento de la urna y se quedó sin ese en la medida que en las encuestas perdía popularidad, luego la aplanadora del congreso hizo coalición que le permitía sacar reforma, cuando las reformas empezaron a tener tropiezos, empezó con lo de la calle y con pobre asistencia, entonces ya no tiene el argumento de las calles”.

Resaltó que el presidente no se ha querido mover de las reformas, “toca ver si decide dar un paso atrás y escuchar a la gente y partidos o si nos vamos a situación política dramática, caótica y populista o de verdad construimos las reformas”.

Rafael Nieto, abogado, exviceministro de Justicia y columnista, contó que hubo mucha gente en las manifestaciones, que la Plaza de Bolívar estaba llena, “no fue una manifestación política, no es un tema movido por partidos de oposición, es una movilización de la ciudadanía, donde muchos la movimos, pero la movilización es ciudadana y el mérito es adicional y si alguien se apropia, lo hace de manera equivocada”. Agregó que si el gobierno subestima las manifestaciones comete un grave error y que, si algo está claro, es que, en el ejercicio de confrontación ciudadana en la calle, el presidente sale mal parado.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor en la Universidad Externado y columnista en El Espectador, señaló que quienes señalaban que la movilización era antidemocrática, hoy lo valoran y lo usan, “eso habla bien de la democracia y más allá del perfil de los manifestantes, la respuesta contrasta con lo que fue el gobierno anterior frente a movilizaciones”. Destacó que la marcha tuvo muchos mensajes, “hay un núcleo duro que le va a salir a marchar siempre, haga lo que haga porque no les gusta, se quejaban de que Petro en el gobierno anterior sacó la movilización para no dejar gobernar y es lo que está pasando ahora, es democracia y la constitución lo garantiza”, también dijo que se juegan unos liderazgos en Cali, Medellín y Bogotá donde algunas personas que juegan el liderazgo de la derecha de cara a las elecciones. “Además, todo lo convulsionado de las últimas semanas, sacaron más gente a la calle con todo lo de Casa de Nariño, pero hubo mensajes ambiguos, marchando contra alza de gasolina como si fuera culpa del gobierno cuando son asuntos fiscales que vienen desde antes”.