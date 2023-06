Farid Díaz palpita la final: “Si Millonarios sale a jugar puede complicar a Nacional”

Farid Díaz durante un partido de Atlético Nacional en la Libertadores 2016 ante Huracán (Photo by Amilcar Orfali/LatinContent via Getty Images)

En la previa de la gran final de la liga colombiana, en donde se enfrentarán los dos equipos más grandes del FPC, un exjugador verdolaga, habló para los micrófonos de El Alargue de Caracol de Radio. El lateral izquierdo, Farid Díaz, habló de sus impresiones para este partido y lo que siente de cara a este importante compromiso.

Sobre Atlético Nacional, empezó diciendo que hay una diferencia importante entre lo que jueguen dentro de la cancha y la jerarquía que tenga el equipo: “son dos cosas muy distintas, para nadie es un secreto que el juego del profe nos gusta, pero igual es final y es aparte, indudablemente de que el juego esté bonito esté como esté, Nacional siempre tiene que poner un poquito extra de ese tinte de buen fútbol pero es final y toca ir a buscarla”, sentenció.

Díaz se permitió hacer una crítica al estilo de juego de Nacional y mencionó que “su mejor fortaleza no es la defensa pero cuando ataca hace muchísimo daño”. Y reconoció también las virtudes del rival a vencer: “Millonarios es bueno haciendo contras, es bueno también jugado. Si Millonarios sale a jugar creo que puede complicar a Nacional y si sale a defenderse va a sufrir como todos, es final y es abierta, hay que salir a jugar”, concluyó.

“A mi parte personal no me gusta, no por los jugadores sino por el planteamiento”, afirmó Díaz sobre sus preferencias en el juego del cuadro paisa, además afirmó que pese a esto, su favorito para quedarse con el título es su exequipo: “Yo quiero, vamos Nacional y obvio que le voy a Nacional independiente de contra quién juegue”.