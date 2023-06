Autuori sobre la final: “La mirada de afuera es que son dos gigantes sudamericanos”

Paulo Autuori, entrenador de Atlético Nacional. (Photo by FREDY BUILES / AFP) (Photo by FREDY BUILES/AFP via Getty Images) / FREDY BUILES

Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan este miércoles en el partido ida de la final del fútbol colombiano. Un partido histórico por tratarse de dos de los equipos más grandes del país que se miden por primera vez en una definición de torneos cortos.

Previo al juego en el Atanasio Girardot de Medellín, habló el entrenador del club Verdolaga, Paulo Autuori, quien se refirió a lo que será este duelo entre dos “gigantes” no solo de Colombia, sino de Sudamérica. El brasileño valoró el hecho de llegar al último partido, pero aseguró que no le inquieta no lograr el título ante un equipo que “juega bien al fútbol”.

Análisis sobre el lo que significa el duelo

“No voy a hablar del partido, de pronto hablo de lo que representan dos grandes de Sudamérica, que van a coronar procesos distintos. Esto va a ser un partido del que todo el mundo va a saber. El que tiene que ganar es el fútbol colombiano, dentro y fuera de la cancha, necesitamos bajar de alguna manera la violencia que está y el fútbol puede ser un actor. Los jugadores e hinchas son los protagonistas del fútbol, la reciprocidad que tiene en un partido de fútbol, hace que haya una pasión alrededor, pero después están los entrenadores, árbitros, directivos y la prensa, todos nosotros estamos juntos y manejando las cosas como deben ser”.

El valor de esta final para el fútbol colombiano

“Yo considero que para el fútbol colombiano, la Selección ha logrado un resultado muy fuerte y para el fútbol colombiano va a ser una imagen muy importante la que vamos a dar. Vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, que practica el fútbol de mejor calidad en Colombia, que está en un proceso de tres años, con ideas claras y en busca de un título para coronar este proceso; nosotros vamos a trabajar para ser más afortunados, en un proceso de seis meses lograr un título. Ojalá todos puedan desarrollar un buen partido, que el trabajo sea valorado por lo que será el partido y que al final, el fútbol colombiano sea agrandado de un clásico de dos gigantes de Sudamérica”.

Equilibrio, una clave para llegar al título

“Hay que ser un equipo equilibrado, yo he participado en finales con dos partidos y más que sacar adelante el título como local, lo hacemos fuera, es un partido muy equilibrado, solo algo atípico puede pasar para los dos lados. Razón , emoción, eficiencia, eficacia”.

Su filosofía de ganar

“El hecho de ganar un partido y ganar título, no te hace victorioso, el fútbol es vida, no pasa nada ganar títulos y en la vida tener actitudes que no son coherentes. Victoriosos son aquellos que valoran los pequeños logros, porque para llegar ahí, hay que tener pequeños logros. Guardiola cuando no logró la victoria, ha hecho algo perfecto, la línea que separa una victoria de una derrota más allá de un partido, es delgada, puedes estar mejor en la cancha, puede ser ente en su juego, pero si el rival fue eficaz de ganar por una pelota, te llevas el título, entonces hay que tener equilibrio. El título corona un proceso, todos saben de mi admiración por Gamero, o Nacional puede sacar un título con un proceso más corto y si se logra, es mérito de los jugadores, que son los obreros de todo lo que se ha ganado”.

Las fortalezas que los llevaron a la final

“Mi mirada para un juego de fútbol, es el equipo con balón y sin balón y eso ha hecho una consistencia enorme sin balón, porque es más sencillo, los movimientos son más sencillos, menos complejos. Con el balón, se exige más calidad técnica, movimientos definidos como Millos lo tiene ofensivamente y hay que cuidar. Sabemos que el paso que hemos dado, si logramos coronar con el título, el paso a seguir no es suficiente con lo que hemos hecho, a nivel de plantilla, hay que añadir más calidad y más tareas con balón, pero es un proceso”.

La visión desde el exterior de Nacional y Millonarios

“Cuando estoy lejos de Colombia, mi mirada son dos gigantes sudamericanos y no es opinión, son hechos, más allá del título, la mirada de afuera es que son dos gigantes sudamericanos. Tenemos un grupo que tiene involucrado a muchos jugadores jóvenes, el último partido, uno de ellos ha plasmado una autoridad futbolística impresionante. Y otros lo harán en el futuro, porque son el futuro de Nacional; he venido acá para hacer que este jugador, que son buenos, y creamos que está listo, hay que manejar. Mi labor es en el día a día, conversando con cada uno, demostrando los jugadores top en sus posiciones demostrando el nivel que uno tiene que agarrar, porque a Europa no se puede lugar para empezar a hacer cosas, para que el proceso de adaptación sea más corto. Es un trabajo que uno tiene que hacer también, no es solo entrar en la cancha y ganar un título; puede ser nada para el día siguiente”.

¿La juventud en el plantel puede jugar una mala pasada en la final?

“Tengo un grupo de jugadores, no me importa si uno tiene 40 y uno 17. El mensaje está respaldado por actitudes, porque todos han jugado. Hay que arriesgar y los jóvenes son importantes, como son los referentes, la mezcla tiene que ser explosiva. Estamos con un tiempo muy corto y hemos llegado hasta acá por obra de ellos. No se puede tirar a la basura lo que hemos hecho. Si logramos ser competitivos va a trascender a todo el fútbol colombiano”.

La resistencia de la hinchada a su proceso

“Si a la gente no le gusta, me voy. Yo estoy para construir con el club, para dejar a los hinchas felices y es por lo que uno trabaja. Si no les gusto, hay que meter gente que guste, yo estaré lejos aplaudiendo un club que me pasó a gustar desde 2019, pero no estoy para ser simpático, el respeto que uno tiene se ve en el día a día con la gente que vive en el club, porque no voy a pasar una imagen que no es. Yo hago mi trabajo y convivo con los jugadores a diario, no pasa nada que la dirección me llame y me diga muchas gracias, voy a estar alentando. Es un tema que para mí vale un cero a la izquierda. Uno se queda feliz cuando gana y saca títulos y vamos a dar todo”.

¿Qué opina que no haya público visitante?

“En Brasil pasa lo mismo, yo soy de un tiempo en que las tribunas estaban con gente alentando los equipos al lado y lado, esto no es fútbol para mí, cuando miro a Sur vacío, está triste, porque los hinchas y los jugadores son los protagonistas, y ves a la derecha vacío y es un fiesta. A mí no me gusta, pero es algo de antropología. Hablamos de drama en el fútbol y no es drama. Si hablamos de drama en el fútbol estamos vulgarizando palabras que tienen que ver con situaciones trágicas y el fútbol, nada es trágico”.