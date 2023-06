Alberto Gamero: “Miedo no tenemos, este equipo va a salir a proponer y a divertirse”

Atlético Nacional y Millonarios disputarán este miércoles, a partir de las 8 de la noche, el primer duelo de la gran final del fútbol colombiano. El verde buscará aprovechar la localía para sacar ventaja, mientras los azules tratarán de llevarse un resultado positivo para definir la serie en Bogotá.

En la conferencia de prensa previa al duelo definitivo, Alberto Gamero se refirió a las virtudes de su equipo a lo largo del semestre, preponderó el trabajo realizado en los entrenamientos y aseguró que no tienen “miedo” alguno de Nacional, aunque lo respetan como rival.

Por otro lado aprovechó para dar sus sensaciones respecto a la ausencia de Juan Pablo Vargas (convocado por Costa Rica para la Copa Oro) y le envió un mensaje de paz a las hinchadas.

Largo trabajo en Millonarios

Presión de cara a la final: Nosotros necesitábamos un punto en dos partidos para clasificar a la final fue porque algo estábamos haciendo bien. Este grupo es consciente que se han cometido errores, pero al día siguiente llega a mejorarlos. Este grupo está tranquilo, si bien es cierto, el primer tiempo contra el DIM no fue bueno, se sacó la casta en el segundo tiempo. Hoy estamos acá porque hicimos un mérito, así como lo hizo Nacional. Ellos tienen que tomar esa memoria de las cosas buenas que hemos hecho, ahora vamos al examen final ante un gran equipo y veo al equipo metido, concentrado y con un optimismo de pelear esta estrella.

Ausencia de Juan Pablo Vargas: Cuando un jugador se va no nos podemos preocupar por una ausencia obligatoria. Juan es un jugador estandarte para nosotros y hoy es el único mundialista que juega en Colombia. Es un jugador de jerarquía y cuando está, el equipo se siente cómodo, hoy tenemos un jugador como Arias que nos ha dado una mano importante como lateral y ahora como central. No tengo susto porque tengo a Arias.

Salir a proponer juego: Hoy vamos a disputar una final, un título. Siempre he tenido la tranquilidad que yo me siento seguro con lo que estoy entrenando, me siento seguro con mi equipo, por algo estamos en la final. Miedo no tenemos. Este equipo va a salir a proponer, a divertirse y a jugar a la final. Hay 18 equipos eliminados, solo 2 clasificados y ellos tiene que disfrutar eso. Con ese convencimiento que tiene, estoy seguro que vamos a salir a proponer y a salir a buscar el resultado.

Plan de trabajo: Nosotros siempre analizamos al rival, yo le doy a ellos las herramientas para que mañana sepan con quien van a jugar, sus movimientos. Nosotros tenemos un trabajo y una idea que no vamos a cambiar. Este equipo de local o visitante nunca cambia. Nosotros tratamos de proponer lo que siempre queremos. Si tenemos el balón, no nos vamos a preocupar. No vamos a cambiar nada, vamos a salir a hacer lo que estamos haciendo en todos los partidos.

Duelo durísimo ante un rival de jerarquía

Buenos recuerdos ante Nacional: No solamente en 2018 cuando salí campeón aquí, yo siempre he tenido algo con mis equipos y es que salgo proponer, no me salgo a esconder. Esta ha sido la mecánica de mis equipos. Este Millonarios es el equipo con más puntos de visitante. Mañana vamos a enfrentar a un equipo con buenos jugadores, es un equipo grande. Hoy estoy con la tranquilidad de que tengo un gran equipo para pelear la final. Sera una final bonita, con dos equipos que están de primeras en la reclasificación. Tanto Nacional como Millonarios han hecho mérito para esto. Estamos tranquilos y con confianza en el equipo.

Análisis del rival: Este Nacional tiene los mismos partidos perdidos que nosotros, 3 y 3. Ha evolucionado y ha mejorado, ya es un equipo que Autuori conoce más y ha hecho múltiples variantes. Tiene un Dorlan detrás del ‘9′ para rematar y estar cerca al arco, ya no juega con extremos, sino con interiores, que a veces aparecen por fuera. Es un equipo que ha variado. Tenemos que ver el partido contra Pasto, que imaginamos será el equipo ideal de él. Un equipo que tiene volumen ofensivo, que tiene un jugador de experiencia como Zapata y dos jugadores con buena pegada como Gómez y como Pabón”.

Favoritísimo: Cuando uno juega con Nacional nunca se puede sentir favorito. Tenemos confianza en lo que estamos haciendo, nos sentimos en la capacidad de pelear esta final, pero no podemos demeritar que vamos a enfrentar a un buen rival Llevamos 3 años y medio cosechando, peleando, que es algo que me satisface, ahora tenemos una bonita oportunidad de estar en la final. Estamos buscando ganarla, pero sin presión. Estamos tranquilos, el sábado habrá un campeón y buscaremos ser nosotros. Pero son dos equipos que están haciendo un buen torneo.

Iniciar de visitante: “Jugar de visitante este primer partido no quita nada, en total son 180 minutos y más con esta clase de rivales. Lo importante mañana es llevarnos un buen resultado para Bogotá, pero entendemos que aquí y allá va a ser el mismo partido. En Bogotá, Nacional también saldrá a proponer, nada va a cambiar por la localía”.

Mensaje de paz

Aprender a ganar y aprender a perder: El sábado hay un solo campeón. Nosotros tenemos que aprender a aceptar las cosas. Es triste que nuestra afición no esté mañana aquí, y es triste que la afición de Nacional no esté en Bogotá. Esperamos tener una gran alegría en el Atanasio y en Bogotá tener una gran alegría gane quien gane. Nosotros queremos ganar, pero hay un solo ganador. Nosotros tenemos que resaltar también cuando un equipo queda segundo. Es algo que tenemos que aprender. Lo que queremos es paz. No saquemos a los niños de los estadios, al contrario, llevémoslos”.