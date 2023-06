Nacional Vs. Millonarios: se abre el telón de una final histórica

Atlético Nacional y Millonarios dan el puntapié inicial a una de las finales más esperadas en la historia del fútbol colombiano. El estadio Atanasio Girardot de Medellín albergará, a partir de las 8:00PM. los primeros 90 minutos de la serie por el título de la Liga 2023-I.

El cuadro Verdolaga llega a este duelo tras haber clasificado a la final con suspenso, venciendo sobre la hora 3-2 a Deportivo Pasto y quedándose con el liderato del Grupo A de los cuadrangulares finales con 12 puntos, avanzando sin perder un solo compromiso.

Para el encuentro de esta noche Paulo Autuori recuperará dos fichas en su zona defensiva, los laterales Danovis Banguero, quien superó una lesión, y Edier Ocampo, quien cumplió una fecha de sanción tras haber sido expulsado ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja.

Pese a ello, Nacional presentaría el mismo once que viene de superar al cuadro nariñense, manteniendo el tridente de ataque con Jefferson Duque, Dorlan Pabón y Tomás Ángel. Manteniendo a Yerson Candelo y Samuel Velásquez como laterales en la zona defensiva.

Millonarios, por su parte, ganó el Grupo B con 13 puntos, derrotando 2-1 al Deportivo Independiente Medellín en la última fecha de los cuadrangulares finales y accediendo a la final del campeonato. Alberto Gamero podría alinear nuevamente ese equipo para el primer duelo por el título.

La única duda estaría parte en la parte ofensiva, con la posibilidad que Jader Valencia, de buen encuentro ante el Poderoso, sea incialista en lugar del juvenil Beckham David Castro, quien ha asumido la posición de Óscar Cortés, tras sus llamados a las selecciones Colombia Sub-20 y de mayores.

La mala noticia para el cuadro Embajador es que finalmente no podrá contar con el joven extremo Luis Paredes, quien retornó a las prácticas tras superar una molestia en una rodilla tras el juego de Copa Sudamericana ante America MG; no obstante, no llegó al compromiso.

Bajas por Selección

Ambos equipos llegan a este compromiso con la ausencia de dos de sus jugadores por la convocatoria a la Selección Colombia en su gira de amistosos por Europa. En el cuadro Verdolaga fueron citados Kevin Mier y Andrés Salazar; en los bogotanos llamaron a Álvaro Montero y al ya mecionado Óscar Cortés.

El juego será dirigido por el árbitro cartagenero Carlos Ortega, apoyado en el VAR por Kéiner Jiménez.

Posibles formaciones

Nacional: Harlen Castillo; Yerson Candelo, Juan Aguirre, Cristian Zapata, Samuel Velásquez; Sebastián Gómez, Nelson Palacio, Nelson Deossa; Tomás Ángel, Jefferson Duque y Dorlan Pabón. DT: Paulo Autuori.

Millonarios: Juan Moreno; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Jorge Arias, Omar Bertel; Daniel Giraldo, Larry Vásquez; Daniel Cataño, David Mackalister Silva, Beckham David Castro y Leonardo Castro. DT: Alberto Gamero.