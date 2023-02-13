Citas online: consejos sencillos para no cruzarse con un cibercriminal

Cada vez es más frecuente encontrar personas que se unen a las citas online para encontrar a la persona de sus sueños. Las aplicaciones de citas alcanzaron alrededor de 366 millones de usuarios en 2022, pero a este tipo de práctica no sólo se unen los solteros buscan encontrar a la persona ideal, los cibercriminales también quieren dar “match” con su víctima.

Estos son algunos sencillos consejos de seguridad informática para evitar caer en manos de delincuentes cibernéticos:

Sea original con sus contraseñas

Evite utilizar la misma contraseña para todas las cuentas, ya que, podría quedar expuesto a algún ciberataque sin siquiera saberlo. Además, no es buena opción usar fechas o datos predecibles o fáciles de conseguir.

Se recomienda incluir mayúsculas combinadas con varios caracteres. Los generadores automáticos de contraseñas podrían ser una opción ideal para poder administrar las claves debido a que ayudan a crear claves seguras que no necesariamente se deben memorizar.

Fíjese en las solicitudes

Sea cuidadoso a la hora de aceptar solicitudes desconocidas o de abrir enlaces sospechosos que suelen compartir a través de comentarios o mensajes directos. Antes de revisar cualquier solicitud, configure los permisos de su dispositivo como el acceso a los contactos, ubicación, actividad diaria, etc.

Asimismo, mantenga su app de citas actualizada con la última versión y reporte comportamientos sospechosos de otros usuarios. Evite compartir por este medio fotos o mensajes íntimos, ya que podrían ser usados con fines dañinos.

Sea estratégico

En todo momento, utilice el sistema de mensajería de la app de citas para mayor seguridad. No vincule sus dispositivos de trabajo que contengan información confidencial con redes de internet públicas o poco confiables como las de un café, un aeropuerto o un hotel. Siempre que conecte alguno de sus dispositivos asegúrese de hacer un escaneo de su contenido con la ayuda de tu antivirus.

También, evite iniciar sesión con una cuenta de redes sociales, ya que, la app accede a sus datos personales de los perfiles de tus redes.

Active pasos adicionales de verificación

Si bien, utilizar aplicaciones de citas solo requiere de diligenciar algunos datos personales, es recomendable activar pasos adicionales de verificación de identidad (autenticación multifactor) por medio de mensajes de texto o e-mail, para asegurarse de tener una cuenta segura de accesos no deseados. Esto le permitirá verificar los inicio de sesión o movimientos sospechosos con su perfil, solicitada a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

Sea misterioso con su información

Compartir todos los datos personales en el perfil de la aplicación no ayuda a proteger su seguridad, ni tampoco permitirá dejar nada a la imaginación de su pretendiente.

Nunca comparta información personal ni financiera, dirección personal o de trabajo, solicitada a través de la aplicación, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales. Este tipo de datos lo podrían poner en riesgo de suplantación o que usen estos detalles para eludir medidas de seguridad establecidas.