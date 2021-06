El peligro que esconden las citas virtuales para la salud de los hombres

La facilidad que ofrece la tecnología y las restricciones por la pandemia han sido la combinación perfecta para que las citas virtuales adquieran popularidad entre millones de personas alrededor del mundo, pero el psicólogo Pavel Rakov consideró que esto puede traer consigo serios problemas de salud, sobre todo para los hombres.

El especialista explicó a Pyati Canal que los hombres prefieren las citas virtuales porque evitan salir de su zona de confort, superan con mayor facilidad el rechazo que afecta a su autoestima y no gastan dinero en cafés, comida o cines. Sin embargo, advirtió que se debe tener en cuenta que un hombre que no se esforzó por ganar la atención de una chica en el futuro no apreciará esta relación, porque siempre se puede encontrar una nueva en Internet.

Esto lleva a que el hombre se relaje y no se esfuerce, pierda sus cualidades masculinas e incluso la testosterona, lo que lleva a la degradación y a la impotencia sexual masculina, dijo el psicólogo.

Por su parte, el especialista también comentó que es importante aprender a impresionar no solo virtualmente, sino también en la vida real.