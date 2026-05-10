El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunirá con Westcol: ¿dónde ver la transmisión en vivo?

Dónde ver el EN VIVO de Westcol y Álvaro Uribe: Fecha y horario de la transmisión

Este domingo 10 de mayo, el streamer colombiano Westcol se reunirá con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en una transmisión en vivo desde la finca El Ubérrimo.

El ‘stream’ podrá verse a partir de las 4:00 p. m., hora Colombia, a través del canal de Kick del creador de contenido. En una ocasión anterior, Westcol también sostuvo un encuentro con el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Durante esa entrevista, realizada en la Casa de Nariño, el streamer le hizo varias preguntas al mandatario en una conversación que duró cerca de una hora y media.

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¿Quién es Westcol?

Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol, es un streamer colombiano nacido en Medellín el 24 de diciembre de 2000. Creció en un barrio popular de la capital antioqueña y comenzó a crear contenido alrededor de 2015 en plataformas como YouTube y plataformas de streaming.

Con el paso del tiempo, el joven empezó a ganar popularidad y a sumar millones de seguidores en sus redes sociales.

En sus inicios, se enfocaba principalmente en contenido de videojuegos y ‘gameplays’, pero posteriormente diversificó su estilo hacia formatos de opinión y entretenimiento, lo que impulsó aún más su carrera digital.

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¿Por qué se hizo famoso Westcol?

Westcol comenzó a hacerse conocido por sus transmisiones de videojuegos; sin embargo, su crecimiento se aceleró cuando empezó a opinar sobre temas controversiales y de actualidad en sus directos.

Sus comentarios y posiciones generaron debate en redes sociales, aumentando considerablemente su visibilidad.

Uno de los momentos que marcó un antes y un después en su carrera fue la realización de una velada de boxeo en Colombia, evento que reunió a miles de espectadores en vivo y consolidó su nombre dentro de la industria del entretenimiento digital.

Tras ese evento, Westcol amplió aún más su alcance y se convirtió en uno de los streamers más influyentes de Latinoamérica. Actualmente, es uno de los creadores de contenido más vistos de Colombia.

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¿Qué es un stream o ser streamer?

El término streamer proviene de la palabra en inglés stream, que en español significa “transmisión”. Este concepto comenzó a popularizarse con el crecimiento de plataformas como Twitch y Kick, que lograron atraer a millones de usuarios, especialmente público joven.

En estas plataformas, los streamers realizan transmisiones en vivo en las que pueden jugar videojuegos, hablar sobre su vida, reaccionar a contenido, entrevistar personas o realizar distintas actividades en tiempo real.

La principal característica de este formato es la interacción directa con la audiencia mientras ocurre la transmisión.

Aunque existe la posibilidad de emitir contenido pregrabado, la mayoría de plataformas suelen priorizar y recomendar los contenidos que son completamente en vivo, ya que generan una mayor interacción y permanencia de los usuarios.