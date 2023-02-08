El Metro tiene que ser una realidad porque está diseñado y contratado: senador Luna

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David Luna, senador de Colombia se pronuncia sobre la polémica del Metro de Bogotá

Este miércoles 8 de febrero se adelantará el debate de control político al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, por sus declaraciones sobre el Metro de Bogotá.

Antes de que se lleve a cabo la sesión en el Congreso de Colombia, el senador del Cambio Radical, David Luna, invitó a los ciudadanos a la Plaza de Bolívar para que participen de esta discusión: “estamos acá en la Plaza de Bolívar con un grupo de ciudadanos, pidiéndole al Gobierno y a la Alcaldía que no le quede a Bogotá solamente un metro de costura, de sastre, entregando estos metros amarillos que todos conocen en las calles”.

El senador, quien ha sido crítico de las diferencias entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro sobre hacer o no un tramo subterráneo, señaló que “el Metro tiene que ser una realidad porque ya está diseñado, contratado y en ejecución”.

Para el senador Luna, el Metro de Bogotá es dignidad para los habitantes debido a que va a transportar a más de 1 millón 700 mil ciudadanos diariamente: “creo que merecemos que llegue a feliz término después de 80 años”, indicó Luna.

Ante las polémicas declaraciones del ministro de Transporte Guillermo Reyes, de dejar de financiar otras obras de Bogotá en caso de no modificarse el Metro elevado, Luna expresó que, “bajo ninguna circunstancia el Gobierno puede amenazar o chantajear la ciudad de que si no se entierra un tramo, pues, entonces le quitará los recursos que le corresponde a la capital de la República”.

Luna sostuvo que de hacerse la modificación, quienes pagarán ese dinero serán los mismos contribuyentes: “con 15 billones de pesos que costaría enterrar un pedazo del Metro ya diseñado podríamos construir todos los colegios o todos los hospitales que necesita Bogotá y sus alrededores”, aseguró el senador.

Por último, el senador concluyó diciendo que frente a este tema no se debería improvisar, ni entrar en una pugna política entre gobernantes. “Hay que bajarle un metro a esa soberbia y de esa manera poder avanzar en una obra que nos llevan prometiendo hace 80 años”.