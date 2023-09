La séptima extinción masiva de la Tierra ya comenzó, esto dice una investigación

Entre las preocupaciones de los seres humanos está el fin de la vida. De esta manera, por siglos el hombre ha intentado descifrar la fecha en la que todo supuestamente acabará, el momento justo en el que la vida como la conocemos terminará y se dará paso a otras especies o, incluso, el fin del planeta Tierra. Sin embargo, por el momento todo lo que se ha hablado de este tema ha quedado en teorías.

Ahora bien, diversas teorías señalan que la vida en la Tierra puede acabarse por tormentas solares, un virus letal, el calentamiento global, asteroides o una guerra nuclear. De los sucesos anteriores se ha indicado que en algunos el hombre tendría una participación directa y sería la principal razón por la que la vida acabaría. En este sentido, varios académicos han intentado alertar sobre el comportamiento del ser humano para que se modifiquen ciertos hábitos o decisiones diarias que llegarían a tener consecuencias en el futuro, como lo es el cuidado del medio ambiente y de otros seres vivos.

Por otro lado, por años científicos han hablado de distintas extinciones masivas. Según la organización ambientalista WWF, un acontecimiento de estos compromete la vida de diversas especies al mismo tiempo o en años cercanos. “Una extinción masiva es un breve período de tiempo geológico en el que se extingue un alto porcentaje de la biodiversidad o de distintas especies (bacterias, hongos, plantas, mamíferos, aves, réptiles, anfibios, peces, invertebrados).”

De igual manera, el Fondo Mundial para la Naturaleza o WWF aclaró que en medio de una extinción masiva pueden pasar miles o millones de años. Además, indicó que expertos han comentado que en este momento la Tierra se encuentra experimentando la sexta extinción masiva. Sin embargo, un estudio reciente contradijo esta teoría, advirtiendo que el planeta en este momento enfrenta la séptima extinción masiva y no la sexta.

La investigación fue desarrollada por un equipo de científicos de la Universidad de California Riverside (UCR) y Virginia Tech. De acuerdo a estos académicos, la Tierra vivió hace miles de años la sexta extinción y durante esta un grupo enorme de seres vivos se extinguieron. Esta extinción de la que habla este estudio aclara que la extinción de los dinosaurios sucedió en la sexta extinción masiva, a diferencia de lo que otros científicos han señalado.

El grupo de científicos de la Universidad de California Riverside (UCR) y Virginia Tech publicaron su investigación en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, y allí aclararon que esa sexta extinción ocurrió hace 550 millones de años, justo en el período Ediacárico.

Según estos investigadores, el ambiente fue uno de los factores por los que muchas especies dejaron de existir hace 550 millones de años. De esta manera, casi el 80% de las especies de ese momento dejaron de existir, seres que se caracterizaban por ser de los primeros multicelulares.

Chenyi Tu, paleoecóloga que hizo parte del estudio comentó: “Los registros geológicos muestran que los océanos del mundo perdieron una gran cantidad de oxígeno durante ese tiempo, y las pocas especies que sobrevivieron tenían cuerpos adaptados para entornos con menos oxígeno”

En medio de la investigación los científicos se enfrentaron a varios problemas, entre ellos el de demostrar que las especies de ese momento de la historia dejaron de existir en años cercanos. No obstante, lograron demostrarlo. Esta sería entonces una nueva teoría.