La respuesta de Álvaro Uribe a las acusaciones de “paramilitar” en Argentina

En la noche del martes 1 de noviembre, el expresidente de Colombia y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, viajó a Bueno Aires, Argentina, para participar del 12° Foro de ABECEB “Otro Cambio Climático”. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza - Ministro Pistarini (EZE), el exmandatario fue recibido con insultos y señalamientos por parte de uno de los ciudadanos que se encontraba en la terminal aérea.

En un video, que fue ampliamente difundido en redes sociales, se evidencia el momento en el que el exmandatario colombiano fue abordado por un ciudadano, al parecer de ciudadanía argentina, quien lo acusó de “paramilitar y asesino” mientras el exjefe de Estado salía de las instalaciones del aeropuerto internacional en compañía de los que serían sus escoltas.

“Paramilitar, asesino. Vergüenza para Latinoamérica”, asevera el sujeto mientras Uribe Vélez, quien actualmente lidera la oposición en Colombia, rechazaba las graves acusaciones a gritos: “no, señor. Mentiroso, calumniador”, respondía el expresidente mientras era rodeado por los que parecen ser sus guardas de seguridad.

Hoy estaba en el aeropuerto de Ezeiza esperando un amigo, cuando veo llegar a @AlvaroUribeVel a Argentina. Varias personas comunes, argentinas, esperando a familiares le gritaron "asesino" y "paramilitar". pic.twitter.com/FwD5HxAqLB — Daniel Wizenberg (@daniwizen) November 1, 2022

Sin embargo, la discusión no quedó ahí, debido a que el sujeto volvió arremeter contra el exmandatario: “narcotraficante, asqueroso asesino. En la cárcel debería estar uno como usted”, gritaba desde la puerta de la terminal aérea ubicada suroccidente de la capital argentina, mientras el expresidente, que dejaba el lugar, le volvía a responder que era un“calumniador y mentiroso”.

El video, que alcanzó popularidad en redes como Twitter e Instagram, generó varias reacciones entre los ciudadanos y personalidades políticas en el país, como el caso de la senadora del Centro Democrático, y férrea defensora del expresidente Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, quien salió en defensa del exmandatario.

“Este troglodita debe ser un pupilo de Pérez Esquivel y del cura Giraldo”, señaló la congresista de oposición haciendo referencia al artista y activista argentino, reconocido por ser un defensor del los derechos humanos y el sacerdote jesuita, destacado por sus posturas en favor de los derechos.

Esta no es la primera vez que el expresidente colombiano es víctima de agresiones verbales por parte de ciudadanos. Uno de los casos más recientes se presentó a principios de año en la Comuna 13 de Medellín en medio de la campaña política para el congreso de la República, en la que fue insultado por varios ciudadanos que se encontraban en este sector popular en el que se llevó a cabo la Operación Orión.

Así sacaron a Uribe de la Comuna 13 en Medellín. Lo sacaron abucheado porque Antioquia cambió. ¡Los Medellinenses ya no lo quieren! No lo vayan a difundir. pic.twitter.com/8tgajXkB1P — David Rozo (@DonIzquierdo_) January 26, 2022

En medio de los insultos, uno de los ciudadanos lo cuestionó por asistir a una zona en la que él, como presidente de la República, apoyó en su momento la que es considerada como la mayor operación militar urbana en la historia reciente de Colombia, operativo recordado de manera negativa y rechazado por esa comunidad por los vejámenes cometidos por algunos integrantes de la fuerza pública durante la retoma del territorio.

¿Qué hace Álvaro Uribe en Argentina?

El exmandatario, que había llegado a la ‘Reina del Plata’ para participar de un panel con los expresidentes de España, Mariano Rajoy; Chile, Sebastián Piñera; y Argentina, Mauricio Macri, en el que abordaría temas como “su visión sobre la nueva geopolítica, los factores de competitividad, las fragilidades, la resiliencia y la convivencia de los problemas viejos con los desafíos de la innovación”.

En medio de su intervención, el mandatario aseguró que el problema de la recesión se podía manejar si existía una “única condición: la confianza de inversión”, preguntándose de manera retórica que “¿Qué actúa contra la confianza de inversión? Las expropiaciones, el exceso de impuestos, de regulaciones, el diseño Edo”. Lo que se podría entender como pullas en contra de la izquierda que ha logrado el poder en la mayor parte de Latinoamérica.