¿El ser humano llegó a la Luna? Le contamos todo sobre esta teoría conspirativa

Apolo 11 fue una misión tripulada del programa Apolo de la NASA en Estados Unidos y la primera vez que el hombre logró llegar a la Luna. Sin embargo, según todo el material audiovisual que se recopiló en el alunizaje, diferentes expertos aseguran que simplemente se trató de un montaje con ayuda de herramientas cinematográficas y otros afirman que la misión si sucedió en realidad y el hombre si pisó la Luna, en este caso los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin.

Argumentos en contra sobre la llegada del hombre a la Luna

Los conspiranoicos tienen diferentes argumentos que desmienten el alunizaje del Apolo 11. El primero es que la bandera de Estados Unidos que los astronautas pusieron en la superficie lunar está ondeando. Expertos a favor de esta teoría mencionan que esto es imposible, ya que en la Luna no hay viento por la poca gravedad que hay en el lugar.

El astronauta Yuri Gagarin, quien fue la primera persona en viajar al espacio exterior, dijo que las estrella son mucho más brillantes de lo que se ven desde la Tierra, no obstante, en las fotografías y videos de Apolo 11, no se logra ver ningún cuerpo celeste y el cielo se ve completamente oscuro.

Las personas que no creen, también afirman que el hecho de que en las fotografías no se proyecten las sombras paralelas de los astronautas en el suelo, significa que si se trata de un montaje, puesto que se evidencian focos y demás fuentes de luz aparte de la generada por el Sol. Además de esto, también hay críticas sobre por qué no hay fotos de telescopios sobre esta misión, argumento que deja el tema un poco inconcluso y por lo cual muchas personas no creen que esta misión se haya realizado.

Argumentos a Favor

En su cuenta de TikTok, el doctor en física de partículas, Javier Santaolalla, publicó un video en el cual explica y trata de desmentir los argumentos en contra de la llegada del hombre a la Luna. A continuación le contamos lo que dijo Santaolalla.

No se ven estrellas en las fotos: el doctor en física explica que esto se debe a los reflectores que llevaron a la misión para poder visualizar bien el terreno. Lo que ocurre es que cuando se toma una foto en donde hay mucha luz, es imposible que salgan las estrellas, Santaolalla comparo esto con tomar una foto al cielo debajo de una lámpara.

Sombras paralelas: para este fenómeno el profesional concluye que es cuestión de perspectiva y menciona algo que se denomina como punto de fuga, el cual es un sistema de proyección en forma de cono, en donde convergen las proyecciones de las rectas paralelas.

Bandera que ondea: Santaolalla afirma que en la Luna no hay atmósfera, ni gravedad, sin embargo, los ingenieros de la NASA colocaron una especie de tubos de hierro para que se pudiera mantener fija en el suelo. En el momento que la ubican tarda un poco más en dejarse de mover por la gravedad, por lo cual la bandera no ondea por el viento, sino que está oscilando.

No hay fotos de la misión toimadas con telescopios: el científico asegura que de todos los telescopios que existen actualmente, incluso el más poderoso, que es el Hubble, ninguno es capaz de observar algo tan pequeño, como la misión Apolo 11.

Concluyó que si hay diferentes pruebas de que el hombre sí llegó a la superficie lunar, una de esta son los casi 500 kg de rocas lunares que trajeron a la Tierra, además del espejo que dejaron en la Luna para realizar la medida mediante el rebote de la luz de un láser potente, con el fin de determinar la distancia que hay de la tierra a la Luna.