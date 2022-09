Nemesis, el segundo sol que podría estar detrás de extinciones masivas

Sin duda alguna el ser humano se ha preguntado por siglos cuándo llegará el fin de la especie y qué podría estar detrás de una extinción masiva. Diversas teorías han explicado que el fin de los seres humanos podría darse por una pandemia, la caída de asteroides, una guerra nuclear, tormentas solares o por el calentamiento global. No obstante, por el momento son solo teorías.

Por otra parte, científicos se han referido a las extinciones masivas de especies que han ocurrido a lo largo de la historia. De acuerdo al físico Javi Santa Olalla, hay una teoría que llama particularmente la atención, pues esta tiene que ver con la posibilidad de que exista un segundo sol, una estrella oscura que generaría efectos contrarios a los del Sol y que sería el culpable de la extinción de las especies en la historia.

Siendo así, Santa Olalla señaló que en los 500 millones de años de la historia de la Tierra se ha comprobado que han ocurrido distintas extinciones masivas, y que estas ocurren cada cierto tiempo. "En la historia de la Tierra se ha visto una cosa superloca, ha habido varios periodos de extinciones masivas. Pero lo raro y sorprendente es que de manera periódica, ocurre cada 27 millones de años. Es algo súper raro".

Asimismo, para el doctor en física de partículas, hay una teoría que podría explicar las extinciones masivas y que estaría relacionada con lo que se mencionó anteriormente sobre la posibilidad de una estrella oscura que orbite el Sol. Para Santa Olalla esta teoría no es tan descabellada.

En este sentido, Santa Olalla explicó que un investigador de la Universidad de Berkeley, conocido como Richard Müller, realizó la teoría y en esta se afirma que el Sol tiene una estrella hermana. "Él tenía una propuesta en la que el Sol, según él, tenía una estrella hermana oscura que la orbitaba y que aparece cada 27 millones de años". De esta manera, cada 27 millones de años Nemesis se ubicaría justo en el ángulo correcto en el que impide, supuestamente, el paso de la luz solar hacia la Tierra, y esto tendría consecuencias tan graves como la extinción masiva de especies.

Al aparecer, esta estrella, "perturbaría la nube de Oort, esa cáscara de cuerpos externa al Sistema Solar, haciendo que millones de cometas y asteroides se lanzarán contra la Tierra y se cause así un bombardeo y las extinciones", señaló el físico.

Finalmente, Santa Olalla mencionó que, de acuerdo a esta teoría, en caso de existir esta estrella hermana del Sol, se llamaría Nemesis. Asimismo, afirmó que: "Las extinciones masivas son reales, eso está guardado en el registro fósil. Por otro lado, la mayoría de las estrellas del cosmos forman sistemas dobles, binarios. El Sol es una excepción y, además, son muchas las estrellas que no emiten luz, son oscuras. Así que la hipótesis de Némesis, aunque no está verificada, no es ninguna locura.

El fisico advirtió que, por ahora, la especie humana está a salvo, ya que faltan unos 10 millones de años para otra extinción masiva.