La fecha del fin del mundo según estudio científico

Uno de los temas que siempre ha importado en la investigación científica es el del origen del universo, así como el de su fin.

Lea también: Júpiter se cuela en las primeras fotos del telescopio Webb

Numerosos estudios han intentado mostrar las posibles causas por las que el planeta tierra llegaría a su fin o dejaría de ser habitable para los seres humanos, ahora, según un artículo del diario 'La Tercera', el astrónomo Edwin Hubble demostró que el universo está en un proceso de expansión, lo que dio origen a la teoria del 'Big Bang', por esto, científicos están alertando que este movimiento de expansión se está acelerando

Esta nueva teoría, según recoge la nota, se llama 'Big Crunch' o la 'teoría del Gran Colapso'.

El estudio, realizado por tres científicos de la Universidad de Princeton y publicado en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', asegura que la expansión podría terminar pronto.

Este "terminar pronto" para los científicos sería de aproximadamente 65 millones de años y de acuerdo a ellos, es un tiempo muy corto en comparación a la duración del universo.

Los científicos detrás de este estudio aseguran que después de 14.000 mil millones de años de crecimiento, el universo podría empezar a reducirse.