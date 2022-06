Arrancó la vacunación contra COVID-19 en menores de 5 años en EE.UU. / ()

Comenzó la vacunación contra la COVID-19 para niños menores de 5 años en Estados Unidos. Tras la aprobación final de las autoridades sanitarias de la vacuna contra el coronavirus para bebés, desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, los departamentos de salud del país arrancaron con la aplicación de las primeras dosis.

La vacuna de Pfizer será para niños desde 6 meses a 4 años y se administra en una serie de tres dosis, las dos primeras con tres semanas de diferencia y la tercera al menos dos meses después de la segunda dosis.

La vacuna de Moderna será para los niños hasta los 5 años y se aplicará en una serie de dos dosis, con un intervalo de cuatro semanas. Ambas dosis podrá beneficiar a más de 19 millones de niños en todo el país.

El presidente Joe Biden visitó junto a la primera dama Jill Biden, un centro de vacunación, desde donde promovió la dosis e hizo un llamado a los padres para que la pongan a sus hijos.

"Es un hito muy histórico, un monumental paso adelante", agregó que "Estados Unidos es ahora el primer país del mundo en ofrecer vacunas COVID-19 seguras y efectivas para niños de tan solo 6 meses de edad. Por primera vez en nuestra lucha contra esta pandemia, casi todos los estadounidenses pueden tener acceso a vacunas que salvan vidas", dijo Biden.

Le puede interesar:

Sin embargo, no todos los padres están dispuestos a hacerlo. En Caracol Radio hablamos con Tatiana López, una madre de tres hijos, dos niñas menores de 4 años y un bebé. Esta colombiana que reside en Pembroke Pines de Florida, afirmó que no vacunará a sus hijos

"Yo no siento que esa vacuna tenga el suficiente tiempo para estudiar los efectos a largo plazo de poner esta vacuna en niños, siento que eso hace parte de un experimento, entonces mi decisión es no participar de ese experimento con la vida de mis hijos porque realmente no se sabe sus efectos a largo plazo", dijo López a Caracol Radio.

Recientemente el gobernador de Florida Ron DeSantis se opuso también a esta vacunación, dijo que no la recomienda, pero no la prohibió en su estado. El republicano no solicitó las dosis a tiempo al gobierno por lo que los padres que quieran vacunar a sus hijos en este estado no podrán hacerlo inmediatamente.