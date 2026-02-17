Zohran Mamdani nombra activista colombiana como jefa de Asuntos Internacionales de Nueva York

El alcalde aseguró que Ana María Archila ha impulsado un movimiento que pone a los neoyorquinos en primer lugar y que aporta “claridad moral” a la ciudad. (Foto: Cortesía / Caracol Radio )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró a la activista colombiana Ana María Archila, como nueva jefa de la oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York para “poner a los neoyorquinos trabajadores en primer lugar”.

“Archila ha ayudado a liderar un movimiento que pone a los neoyorquinos trabajadores en primer lugar. Ella aporta claridad moral y un profundo compromiso con las personas que mantienen esta ciudad funcionando”, explicó el alcalde demócrata en un comunicado.

Ana maria Archila siendo arrestada por hacer parte de una protesta masiva en Washington DC en rechazo a la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema en 2018. Kavanaugh fue acusado de agresión sexual. (Foto: Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / Pacific Press Ampliar Ana maria Archila siendo arrestada por hacer parte de una protesta masiva en Washington DC en rechazo a la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema en 2018. Kavanaugh fue acusado de agresión sexual. (Foto: Michael Nigro/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) / Pacific Press Cerrar

La colombiana Ana María Archila (Bogotá, 1979), excodirectora del Partido de Familias Trabajadoras de Nueva York (NYWFP, por sus siglas en inglés), servirá como enlace principal de la ciudad con las Naciones Unidas y el Departamento de Estado.

Archila ha pasado toda su vida adulta en Nueva York, donde cofundó y dirigió varias organizaciones progresistas, incluyendo Make the Road NY y el Centro para Democracia Popular (CPD, por sus siglas en inglés).

La activista se graduó en derecho en la universidad pública de Montclair, en Nueva Jersey.

La colombiana destaca la decisión

Archila dijo estar “entusiasmada de aplicar más de 20 años de experiencia liderando organizaciones de derechos de los inmigrantes y de justicia económica a la tarea de construir relaciones sólidas con misiones diplomáticas, gobiernos y movimientos que trabajan para abordar los desafíos de la desigualdad, el cambio climático y el retroceso democrático”.

“La voz de Nueva York en el mundo será más fuerte porque Ana María entiende que nuestro liderazgo global comienza manteniéndonos firmes por la justicia y la dignidad humana en casa”, señaló el presidente y director ejecutivo de la ONG Hispanic Federation, Frankie Miranda.

Ana María Archila fue la invitada de honor de la representante Alexandria Ocasio-Cortez durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en 2019. (Foto: Bill Clark/CQ Roll Call) / Bill Clark Ampliar Ana María Archila fue la invitada de honor de la representante Alexandria Ocasio-Cortez durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump en 2019. (Foto: Bill Clark/CQ Roll Call) / Bill Clark Cerrar

Archila agregó que “la ciudad de Nueva York es el lugar de encuentro de los diplomáticos y también el hogar de millones de neoyorquinos de clase trabajadora de todo el mundo, con cientos de nacionalidades representadas y un gran número de idioma”.

Le interesa: Año Nuevo chino: ¿Qué simboliza el Caballo de Fuego en el zodiaco?

“Me entusiasma aplicar mis más de 20 años de experiencia liderando organizaciones de derechos de los inmigrantes y justicia económica a la tarea de forjar relaciones sólidas con misiones diplomáticas, gobiernos y movimientos que trabajan para abordar los desafíos de la desigualdad, el cambio climático y el retroceso democrático”, cerró la colombiana.

Más nombramientos

Esta designación se une a otros nombramientos de altos cargos latinos por parte de la oficina de Mamdani, la mayoría con un perfil similar de mujeres activistas.

Mamdani también oficializó a Faiza Ali como nueva comisionada de Asuntos de Inmigrantes.

Ali, nacida en Brooklyn, es hija de inmigrantes pakistaníes y ha trabajado para la Alcaldía desde 2014 en distintos cargos relacionados con la justicia social, las comunidades árabes y musulmanas.

Lea también: Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente José Jerí

“Faiza entiende de primera mano la promesa y la precariedad que definen la experiencia inmigrante en Nueva York en un momento en que los neoyorquinos inmigrantes enfrentan ataques crecientes e incertidumbre”, detalló Mamdani.

La Coalición de Inmigración en Nueva York (NYIC, en inglés) celebró el nombramiento de Faiza Ali, que calificó en un comunicado como “una victoria para los inmigrantes neoyorquinos”.