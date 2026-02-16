“Me exigían hasta $4 millones de mi salario”: la denuncia de asesor contra senadora Berenice Bedoya

Una grave denuncia recae sobre la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Fue presentada por Sergio Alejandro Mesa, exasesor de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien aseguró que le habrían exigido entregar parte de su salario para mantenerse en el cargo.

Mesa trabajó con la congresista entre marzo y diciembre de 2024 y luego tuvo una renovación de contrato hasta el 31 de diciembre del 2025.

Según aseguró en los micrófonos de Caracol Radio, al principio “debía entregar $4 millones al yerno de la senadora y, posteriormente, $2.5 millones a su hija, Valeria Bedoya” de su salario. Y en total devengaba 8 salarios mínimos.

“Yo me ganaba como asesor 8 salarios mínimos. Es decir, en el año 2024 eran $10′400.000 por prestación de servicios y en el 2025 eran $12′388.000”, explicó.

De acuerdo con su testimonio, “su yerno era servidor público en la Alcaldía de Medellín y él acompaña a la senadora en algunas actividades dentro de la UTL”. Por eso, inicialmente no cuestionó la solicitud, pues el dinero tenía que ver con labores políticas que hacía.

Y solo se negó a seguir entregando esa parte de su salario, “cuando me doy cuenta que el yerno lo que hacía era simplemente figurar y esa plata que yo entregaba no era solo para el yerno sino que era para el yerno y para la hija”.

Mesa explicó que sus labores estaban relacionadas con la formulación de proyectos de ley y elaboración de ponencias, incluyendo iniciativas como la reforma a la salud y la reforma laboral impulsadas en el Congreso.

¿Qué respondió la senadora Berenice Bedoya?

Caracol Radio se comunicó con la senadora Berenice Bedoya, y aseguró que la salida de Mesa realmente obedeció a que, presuntamente, estaba pidiendo favores a su nombre sin autorización.

“Desde el mes de octubre me enteré, varias personas me llamaron a decirme que estaba pidiendo favores en nombre mío sin haber sido autorizado por mí. Entonces, esa fue la razón por la cual decidí que no siguiera con el contrato”, dijo Bedoya.

Frente a esa versión, el exasesor respondió en estos micrófonos: “Yo no podía pedir favores porque no tenía ninguna facultad para eso. Dentro de la UTL la única persona con interlocución con entidades del Gobierno es Marcela Reina”.