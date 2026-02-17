¿Cuántos presidentes han sido destituidos en Perú?

En la tarde de este martes 17 de febrero, el Gobierno de Perú aprobó la destitución de José Jerí, presidente interino, a dos meses de las elecciones.

Puede leer: Congreso de Perú aprobó la destitución del presidente José Jerí

Jerí con un poco más de 4 meses como jefe de estado, se suma al listado de presidente destituidos en Perú en medio de la inestabilidad política, que inició tras los comicios de 2016.

Sin embargo, la incertidumbre presidencial ha existido desde el 2000, luego de la condena de Alberto Fujimori.

Presidentes que han sido destituidos en Perú

Alberto Fujimori (1990-2000)

Condenado a 25 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato de 25 personas y corrupción.

Alberto Fujimori. (Photo by Najlah Feanny/Corbis via Getty Images) / Najlah Feanny Ampliar Alberto Fujimori. (Photo by Najlah Feanny/Corbis via Getty Images) / Najlah Feanny Cerrar

Alejandro Toledo (2001-2006)

Condenado a más de 20 años de prisión por recibir sobornos de la Odebrecht, constructora brasileña.

Alejandro Toledo, expresidente peruano. Foto: Getty Images. / Riccardo S. Savi Ampliar Alejandro Toledo, expresidente peruano. Foto: Getty Images. / Riccardo S. Savi Cerrar

Alan García (2006-2011)

En 2019, cuando iba a ser detenido por el caso Odebrecht, se suicidó. Estaba siendo investigado por supuestas implicaciones en el caso.

Tenemos un tremendo dolor por lo que pasó con Alan García: Jorge del Castillo, amigo cercano del ex presidente de Perú. Foto: Getty Images Ampliar Tenemos un tremendo dolor por lo que pasó con Alan García: Jorge del Castillo, amigo cercano del ex presidente de Perú. Foto: Getty Images Cerrar

Ollanta Humala (2011-2016)

Condenado a 15 años de prisión por recibir aportes ilícitos de Odebrecht y el chavismo. Humala y su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, fueron condenados por el delito de lavado de activos.

Ollanta Humala. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) (Photo credit should read ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images) / ERNESTO BENAVIDES Ampliar Ollanta Humala. (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP) (Photo credit should read ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images) / ERNESTO BENAVIDES Cerrar

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)

Renunció del poder luego de haber sido involucrado en el escándalo de Odebrecht tras haber salido a la luz las acusaciones de lavado de dinero. Kuczynski, de 86 años, permanece bajo prisión domiciliaria en Lima.

Pedro Pablo Kuczynski Ampliar Pedro Pablo Kuczynski Cerrar

Martín Vizcarra (2018-2020)

Destituido por el Congreso por “incapacidad moral” al ser acusado de recibir sobornos durante su etapa como gobernador. Condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio.

Martín Vizcarra. EFE/ Ernesto Arias ARCHIVO / Ernesto Arias Ampliar Martín Vizcarra. EFE/ Ernesto Arias ARCHIVO / Ernesto Arias Cerrar

Manuel Merino (2020)

Tras cinco días en el poder, Merino renunció luego de un ciclo de protestas en contra de su Gobierno. Las manifestaciones dejaron dos muertos.

El expresidente peruano Manuel Merino. Ampliar El expresidente peruano Manuel Merino. Cerrar

Pedro Castillo (2021-2022)

Condenado a un poco más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Es de destacar que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú lo condenó con dos votos contra uno en el caso por el fallido golpe de Estado de 2022.

Pedro Castillo. (Photo by Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images) / Fotoholica Press Ampliar Pedro Castillo. (Photo by Carlos Garcia Granthon/Fotoholica Press/LightRocket via Getty Images) / Fotoholica Press Cerrar

Dina Boluarte (2022-2025)

En octubre de 2025, el Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país de Boluarte por 18 y 36 meses, por dos investigaciones abiertas.

Una de las acusaciones más graves en contra de Dina Boluarte se refiere a la muerte de más de 60 personas durante la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno de las protestas que siguieron a la destitución de Castillo. Además, es señalada de haber aceptado relojes y demás joyas como parte de un soborno.

Dina Boluarte. (Photo by Congress of Republic of Peru / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Ampliar Dina Boluarte. (Photo by Congress of Republic of Peru / Handout/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Cerrar

José Jerí (2025)

Con cuatro meses en el poder el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí, con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, por las investigaciones abiertas en su contra a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.