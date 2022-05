Alexis Márquez anunció el fin de su ciclo en el Deportivo Pereira

Deportivo Pereira cayó goleado 0-3 ante Atlético Bucaramanga en la última fecha de la liga colombiana y a su vez el entrenador Alexis Márquez anunció el fin de su ciclo al frente de la institución 'matecaña' en la rueda de prensa posterior al juego disputado en el Hernán Rmírez Villegas.

El técnico risaraldense, aseguró no sentirse cómodo en la institución: "Todo lo que haga, sea jugar fútbol, dirigir un equipo, trabajar en una empresa, se tiene que disfrutar. No estoy disfrutando, me duele la situación. Los muchachos quieren pero a veces no salen las cosas. A veces siento mucha hostilidad por parte de la afición”, inició manifestando.

Posteriormente, haría el anuncio de su fin al frente del cuadro 'aurirrojo': “Hasta aquí llega mi ciclo en el Deportivo Pereira. Con una lástima en el corazón porque creo que la institución para mí es mi vida”, agregó.

Márquez, hizo todo su proceso formativo como jugador en el Pereira, haciendo tres pasos por este club hasta ponerle fin a su carrera como portero. Luego, fue preparador de arqueros hasta llegar a la dirigencia técnica.

El entrenador estuvo al frente del equipo en 54 ocasiones, entre interinatos y hasta ser encargado oficial. Uno de sus principales logros con la institución fue llegar a la final de la Copa Colombia en la que perdió con Atlético Nacional en 2021, además de clasificar al equipo a los cuadrangulares finales del segundo semestre y salvar en dos ocasiones al club del descenso.

En la actual campaña, el cuado risaraldense ocupó la casilla 14 con 23 puntos, mientras que en la Copa Colombia cayó eliminado ante Deportes Tolima en octavos de final.