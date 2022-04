Tres jóvenes futbolistas colombianos se valorizan en Estados Unidos

Los equipos de la MLS han cambiado su política de fichajes, pasando de comprar a jugadores que llegaban a jugar sus últimos años de la carrera a invertir en jóvenes promesas.

En la primera división del fútbol de Estados Unidos, hay tres colombianos que desde su participación en la Liga Colombiana, quedaron con el rótulo de futbolistas a tener en cuenta de cara al futuro: Santiago Moreno (ex América de Cali), Jhon Jader Durán (ex Envigado) y Emerson Rivaldo (ex Millonarios),

Los tres futbolistas sub-21 se revalorizaron en el mercado, como muestra de su buen rendimiento y teniendo en cuenta lo que puede venir para ellos en el futuro.

Santiago Moreno

El futbolista del Portland Timbers, pasó de costar $1,7 millones de dólares a $2,7 millones. El caleño ha disputado 23 partidos, 19 de ellos consecutivos, donde ha aportado un gol, tres asistencias y ya tiene una final de la MLS.

Emerson Rivaldo Rodríguez

El extremo bonaverense fue comprado por el Inter Miami por $2,5 millones de dólares, cuando su valor en el mercado era de poco más de un millón. Ahora, a pesar de haber disputado apenas 23 minutos con el primer equipo y dos goles en el filial, pasó a ser el de mejor valor en el mercado gracias a los 2,6 millones de dólares.

Jhon Jader Durán

Probablemente es el que mejor valorización ha tenido, ya que con apenas 18 años, el delantero,que fue comprado al Envigado por el Chicago Fire por $1,8 millones de dólares, cuando su valor en el mercado era de 700 mil dólares, ya superó la valorización de los 1,9 millones.