"La Premier es de mis ligas favoritas, sería lindo llegar": Alfredo Morelos

Alfredo Morelos es una las piezas clave del Rangers de Escocia en la actual temporada, siendo el segundo máximo goleador de la Liga con 12 anotaciones y además ha aportado 7 asistencias. Del mismo modo, ha sido vital para llegar a los octavos de final de la Europa League.

El delantero colombiano habló con El VBar de su actualidad, haciendo énfasis en el aporte que está teniendo en el equipo.

"Muy contento, muy feliz de la actualidad que estoy viviendo, estoy jugando partidos en Europa League, en la liga también y aportándole mucho a Rangers. Seguir sumando que se viene cosas importantes, espero cerrar la temporada con un título", destacó.

Sobre su salida del equipo al término de la temporada, confesó estar tranquilo y centrado en las labores con su actual club y a la espera de una oportunidad.

"Yo estoy muy tranquilo, tengo la cabeza en Rangers. Que sea lo que Dios quiera, sería lindo quedar campeón con Rangers y ya lo que venga a corto plazo, si se da la oportunidad de salir, bendito sea", dijo.

Sobre la Premier League y su posibilidad de llegar a esta liga, comentó: "Escocia es similar a la Premier, con lo que estamos haciendo en Europa hay mucha gente viendo. Steven Gerard también se fue a la Premier League, es de mis ligas favoritas y sería lindo", confesó.

Finalmente, se refirió a la Selección Colombia y la falta de minutos que ha tenido bajo el mandato de Reinaldo Rueda.

"En la Selección hay que tener tranquilidad a la hora que se pueda dar la oportunidad de estar ahí y, si se da, hay que aprovechar. Yo me he sentido tranquilo, siempre uno quiere estar vistiendo la camiseta de la Selección, no se me ha dado la oportunidad de jugar y lo he tomado con tranquilidad", concluyó.