¿Está en venta el Deportivo Cali? El presidente Marco Caicedo respondió

El actual campeón de Colombia, Deportivo Cali, no vive su mejor momento a nivel futbolístico, ya que su situación en la tabla de posiciones (18°), refleja los resultados negativos obtenidos tras 9 fechas de torneo.

Por su parte, comenzó a correr información de una eventual venta del club. Ante esto, el presidente Marco Caicedo, respondió en El VBar las verdaderas intenciones, basadas en mandamientos de la Asamblea para cumplir los objetivos.

Caicedo, destacó que se hizo un llamado a los socios para ponerlos al tanto de la situación actual:

"Hicimos un punto para actualizar a asociados respecto a un mandato que hemos cumplido a cabalidad, obedeciendo a directrices de Asamblea. Ese mandato consiste en tres factores. Primero, mantener el patrimonio de la institución. Luego hacer viable el modelo de la asociación y finalmente explorar las posibilidades de un inversionista.

Le puede interesar:

Ante este último punto, Caicedo resaltó: "Generamos un comité con varios expresidentes y solicitamos ante tres multinacionales hacer un avalúo y abordar ese proyecto".

Por otra parte, en relación a la situación económica del equipo, hizo énfasis en la importancia de vender derechos deportivos de jugadores.

"El modelo ha permitido tener un patrimonio grande y eso se basa en la venta de jugadores y derechos federativos de jugadores, en un año donde el club no logre las ventas promedio, se genera un hueco fiscal porque la estructura del equipo es pesada. El año pasado no logramos la venta de derechos federativos y eso se traslada a un déficit, por eso hay que salir a endeudarse. Este año vamos a lograr un equilibrio en caja", comentó.

Asimismo, dijo que una de las situaciones que más desequilibrio generó en la conformación del equipo para la actual temporada, fue la salida de Harold Preciado.

"Nos tomó mal parados la situación de la salida de Preciado, pero había una cláusula que él podría rescindir cuando él quisiera, y si no la firmábamos, no lo hubiéramos podido traer. No hay nada que reprocharle a Harold. Luego hicimos refuerzos como Yony Gonzáles, Harold Santiago, Mafla y un volante. Parece que el equipo ya se consolidó. Estamos a tiempo de darle vuelta a la temporada", expresó.

Finalmente, habló de la continuidad de Rafael Dudamel y la sanción de Teófilo Gutiérrez.

"Le hemos dado el apoyo incondicional (a Dudamel), tiene un cuerpo técnico increíble, es el técnico campeón y hay que darle tiempo para que termine de darle forma al equipo. Tenemos varios torneos, tuvimos problemas para poder consolidarnos y el grupo ya está entrando en calor".

"Estamos molestos, es una situación absurda. Hay cosas que suceden detrás y que afectan la integridad del fútbol. Es una injusticia la sanción contra 'Teo' y la institución", concluyó referente a la sanción del futbolista.