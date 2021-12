José Moya: "No va a ser fácil ganarme el puesto, pero me gustan los retos"

Se sigue moviendo el mercado de fichajes en la Liga Colombiana y José Moya es nuevo jugador del Deportes Tolima, en el que será su segundo periodo vistiendo y defendiendo la camiseta del 'Vinotinto y oro".

Procedente de Huracán, el defensa central llega al Deportes Tolima tras su regular paso en el club argentino, aunque desde allí pudo tener los primeros acercamientos para regresar al 'Pijao'.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el jugador colombiano habló de su llegada al Tolima y destacó su ilusión por ganarse la titular.

"Estando en Argentina tuve la posibilidad de hablar con la dirigencia del Tolima, hicimos un acuerdo de palabra. Tolima hoy en día es un equipo que siempre está metido peleando, para mí es uno de los grandes en Colombia. Vengo porque sé que a don Gabriel le gusta armar equipos competitivos, eso motiva", dijo.

"Ganarme un puesto va a ser difícil, pero me gustan los retos, siempre donde he ido he tratado de trabajar bien y ganarme el puesto, me ha tocado difícil desde que vine de Cortuluá y llegué a Santa Fe, allá me fue bien y pude consolidarme", añadió.