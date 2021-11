Colombia busca hacer historia con un triunfo y Brasil sellar cupo a Catar

Comienza una nueva jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 con una partido de la talla de una Copa del Mundo, según las palabras del técnico de Brasil, Tite.

Colombia visita a Brasil en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo con la motivación de ser el único equipo en todo lo que va de Eliminatoria que logra quitarle puntos a la 'canarinha', tras el empate sin goles de la pasada jornada que se disputó en Barranquilla.

Diez triunfos en 11 partidos lleva la Selección de Brasil en el actual clasificatorio y aunque está invicto y su pase a la Copa del Mundo es prácticamente, no será hasta que obtenga una victoria este jueves que asegure su participación en el torneo más importante de selecciones en el mundo, donde es el pentacampeón.

Un triunfo ante Colombia y un empate o una derrota de Uruguay serán suficientes para asegurarse estar entre los cuatro primeros lugares que dan acceso directo al Mundial, a falta de cinco jornadas para el final de las Eliminatorias.

Colombia, mientras tanto, enfrentará a Brasil con varias bajas importantes y que mantienen en incógnito cuál será la titular de Reinaldo Rueda.

Falcao García en el ataque es la gran baja, más cuando el Tigre está en su mejor momento con el Rayo Vallecano; sin embargo, las bajas más numerosas están en la defensa y son la verdadera preocupación para Reinaldo Rueda: Yerry Mina, Carlos Cuesta y Stefan Medina no entraron en la convocatoria por lesión, y la baja de última hora de Óscar Murillo.

El Tigre del Rayo no estará para anotarle a Brasil, pero la parte delantera parece más cubierta que la defensa, con atacantes como Duván Zapata o Miguel Borja, y Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.

El regreso de James Rodríguez fue la gran noticia de la convocatoria de Colombia, El 10 de la Selección estuvo fuera de la lista durante un año, esta es la primera vez que está en el periodo Reinaldo Rueda, pero sigue siendo incierto si saldrá desde el inicio o será emergente, toda vez que el mismo DT dejó en el aire que el volante no estaba en su mejor nivel.

James sufrió varios golpes en el duelo con su club antes de unirse a la Selección Colombia y, según explicó Rueda, el 10 llegó tocado de las costillas, pero destacó que su recuperación avanzaba bien.

El equipo de Reinaldo Rueda confía en "hacer historia" en Sao Paulo ante Brasil, que nunca ha perdido como local en unas Eliminatorias.

Los brasileños esperan un partido "muy difícil" ante un equipo que le ha puesto en serias dificultades este año y al que le gusta "el contacto y jugar fuerte".

"Los partidos con ellos cada vez han sido más disputados. Sabemos que no será diferente esta vez y tenemos que prepararnos para un encuentro bien difícil", afirmó Paquetá en rueda de prensa.

La Tricolor se ubica cuarta en la tabla con 16 puntos, los mismos que Uruguay, que ocupa el quinto lugar, por lo que un empate ante la pentacampeona del mundo sería un resultado de amplia categoría.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Fred y Lucas Paquetá; y Raphinha, Gabriel Jesus y Neymar.

Entrenador: Tite

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez (o Rafael Borré); Juan Guillermo Cuadrado; Luis Díaz y Miguel Borja (o Duván Zapata).

Entrenador: Reinaldo Rueda

Árbitro: el chileno Roberto Tobar, auxiliado por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos.

Estadio: Arena de Sao Paulo