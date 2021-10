No todo fue malo: La asistencia de James con Al-Rayyan antes de expulsión

El equipo de James Rodríguez volvió a ver la derrota en la Liga de Catar, pero la noticia se centró en la desafortunada expulsión del colombiano tras una fuerte protesta y enfrentamiento con el árbitro central.

Al-Rayyan fue visitante ante Al-Arabi por la octava jornada de la Liga Catarí. El equipo de James Rodríguez no tuvo su mejor cara y durante el primer tiempo estuvo sometido, a la vez que el colombiano no vio el balón lo suficiente.

Ya en la segunda parte, James Rodríguez, que estaba siendo duramente atacado por los rivales con fuertes faltas, pudo mostrar mejor su fútbol y fue el autor de la asistencia del solitario gol que marcó Al-Rayyan este sábado.

Al minuto 69 llegó el tanto del equipo de James. Un cobro de costado que ejecutó el volante colombiano terminó en la cabeza y anotación de Yohan Boli, 2-1 el marcador.

No obstante, la buen asistencia del colombiano no evitó que se hablara del mal final que tuvo en el partido. James recibió una dura falta que no terminó en expulsión para el jugador rival, lo que generó la molestia desmedida del colombiano y posterior tarjeta roja.