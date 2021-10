Envigado y Águilas se miden en un duelo por un cupo en los ocho

Solo resta un partido para dar por concluida la fecha 14 de la Liga Colombiana. Envigado recibe en el Polideportivo Sur a las Águilas de Rionegro, en un partido en el que la victoria significará un cupo dentro de los ocho primeros.

La fecha de clásicos mantiene apretada la pelea por las ocho posiciones en la tabla que entregan cupo para los cuadrangulares finales.

Envigado es el equipo que mejor llega al partido ante Águilas Doradas. El cuadro naranja se ubica décimo en la tabla con 19 puntos, los mismos que tiene actualmente el América en la octava posición tras su empate con Deportivo Cali en esta jornada.

Un empate le bastaría a Envigado para quedarse con el octavo lugar y sacar al América. Sin embargo, enfrente se encuentra con las Águilas de Rionegro, que con 16 puntos podrían soñar con sentarse en la casilla 8, si la diferencia de gol lo permite.

Aunque está mejor ubicado en la tabla, Envigado no pasa por un buen momento. La 'cantera de héroes' no ha conocido la victoria en sus últimos seis compromisos y de no ser por los cinco triunfos anteriores, no estaría décimo en la tabla; pero los ahorros se acaban.

A falta de seis fechas, son 13 los equipos que esperan conseguir uno de los cupos en los cuadrangulares finales, donde solamente Atlético Nacional y Millonarios respiran tranquilos. Los verdes son primeros con 33 puntos y ya están clasificados, mientras que a los azules les bastará una victoria para acceder a la siguiente ronda.

Envigado y Águilas Doradas se medirán este lunes desde las 4:00 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur y usted podrá disfrutar este compromiso por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.