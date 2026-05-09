Tolima vs Pasto: Conozca los detalles del partido de los Playoffs de la Liga Colombiana

Deportes Tolima llega a los playoffs de la Liga Colombiana atravesando un gran momento deportivo, especialmente por su destacado rendimiento en la Copa Libertadores, donde actualmente ocupa la primera posición de su grupo con siete puntos y una diferencia de gol de +4.

Además del buen presente internacional, el conjunto Pijao logró clasificarse a la fase final del campeonato colombiano en la sexta posición de la tabla con 31 unidades y también con una diferencia de gol de +4, consolidando una campaña regular tanto a nivel local como continental.

Por el lado de Deportivo Pasto, el equipo nariñense fue una de las grandes sorpresas del campeonato. El conjunto Volcánico clasificó en la tercera posición con 34 puntos y una diferencia de gol de +4, destacándose además por haber liderado la tabla durante varias jornadas del torneo.

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Fecha y hora del compromiso

El encuentro entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro el próximo sábado 9 de mayo a partir de las 6:10 p.m.

Los aficionados podrán seguir la transmisión del compromiso a través de la señal del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto por medio del portal web de Caracol Deportes.