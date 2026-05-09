América vs Santa Fe en los play-offs de la Liga Colombiana: fecha y hora del partido / Colprensa

Los cuartos de final de la Liga Colombiana 2026-I comienzan este fin de semana. Entre los partidos más llamativos de la jornada destaca que el que protagonizarán América de Cali e Independiente Santa Fe, serie que inicia en el Pascual Guerrero y concluye en El Campín.

Es preciso recordar que el elenco vallecaucano llegó a esta instancia, luego de ubicarse en la cuarta casilla de la tabla con 33 puntos y +10 en la diferencia de gol; mientras que los cardenales consiguieron su cupo en la última fecha y terminaron séptimos con 29 unidades.

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América llega con varias bajas y un regreso

Luego de la soberbia victoria entre semana por Copa Sudamericana, el América llega al inicio de las finales en Colombia con tres bajas sensibles y un regreso.

La primera de ellas es la de Yeison Guzmán, quien padece un “trauma en la rodilla derecha con distensión del ligamento colateral medial” y prosiguen tanto Mateo Castillo como Marcos Mina, quienes se encuetran en rehabilitación por un “esguince ligamentario de rodilla”.

Respecto a los regresos, Danny Rosero ya recibió el alta médica, luego de sufrir una “contractura muscular de isquiotibiales”.

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Santa Fe sufre durísimas bajas en defensa

Tras el amargo empate como local en Copa Libertadores, Independiente Santa Fe inicia su camino en las finales de la Liga 2026-I en la capital vallecaucana. Será un comienzo durísimo, teniendo en cuenta las bajas en defensa que tendrá el equipo.

Tanto Emanuel Olivera como Helibelton Palacios no entraron en la lista de viajeros por lesiones sufridas entre semana. Ellos se suman a las ausencias de Franco Fagúndez, que se viene recuperando de un problema físico, y ‘Shirra’ Mosquera por decisión técnica.

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Fecha y hora del partido América vs Santa Fe por los play-offs de Liga Colombiana

El partido entre América de Cali e Independiente Santa Fe, válido por los cuartos de final ida de la Liga Colombiana 2026-I, se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el Pascual Guerrero a partir de las 8:20 de la noche.

Recuerde que todas las emociones de este partido las podrá seguir EN VIVO a través de la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto de Caracol Deportes.