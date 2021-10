Luis Paz: "La necesidad de ambos hará del clásico un partido muy atractivo"

La jornada de clásicos del Torneo Clausura comenzó este viernes con la victoria de Tolima sobre el Huila. Ahora será el turno del América vs. Cali, que palpita las emociones de los hinchas, sobre todo por la necesidad de ambos para entrar a los ocho.

Luis Paz, jugador del América de Cali, habló en la previa del clásico con El Alargue de Caracol Radio y destacó que la necesidad de ambos hará del duelo más emocionante.

"El clásico es un buen partido, Cali y América están necesitados de puntos de misma forma y eso lo hará un partido muy interesante y atractivo", dijo el jugador.

Paz destacó que se ha sentido bien en el planteamiento de Juan Carlos Osorio, pero fue sincero en que al cuadro 'escarlata' le falta concretar las jugadas que crea.

"Con todos los compañeros que me ha tocado jugar me he sentido muy bien, nos conocemos profundamente y nos entendemos. Nos falta poder concretar mejor las ideas del profe, pero vamos en buen camino", comentó.

Sobre Juan Carlos Osorio, Paz destacó que es un técnico que le ha enseñado mucho desde su llegada al América, pese a las críticas que ha sufrido por parte de la hinchada.

"El profe me pide recuperar bien mis balones y también ayudar a distribuir muy bien el balón cuando lo tengo, para ayudar también en la parte ofensiva, algo que para el profe Osorio es muy importante", aseguró.