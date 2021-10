"El talento siempre hace falta. No llamar a un jugador como James Rodríguez es dar ventajas. Si bien es cierto James no está bien físicamente, hay jugadores que uno en la Eliminatoria debe emplear así sea 15 o 20 minutos", opinó Diego Rueda en Caracol Deportes.

James Rodríguez todavía no ha hecho parte del proceso de Reinaldo Rueda. "Lo ideal es es estar 10 puntos en el tema de la preparación y de estar jugando, pero cuando no se puede hay entrenadores que recurren a eso. Usted no puede dejar los que marcan diferencia por fuera", agregó el periodista.

Diego Rueda también explicó: "Si tuviéramos 3 o 4 que nos dieran soluciones para reemplazar a James se entendería, pero hoy solo con Quintero dependemos de un jugador como él que es talentoso, pero no viene jugando y tampoco está con el ritmo de los partidos".

Le puede interesar

"¿Si convoco a James? Si está ya físicamente, al menos al 50%, lo llamo. James te ingresa al minuto 20 del segundo tiempo, primeros minutos como determine el técnico, y nos va a aportar, nos va a dar muchísimo. Con James encontramos solución en generación, con profundidad, gol. Además, conoce el equipo, conoce sus compañeros", dijo el comunicador.

En menos de un mes la Selección Colombia volverá a competencia en Eliminatoria. Diego Rueda terminó diciendo: "A James lo convoco ya para noviembre, para jugar ante Brasil y Paraguay".