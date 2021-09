La discusión entre Nicki Minaj y el primer ministro de Reino Unido

La cantante Nicki Minaj generó polémica tras un trino en el que afirma que no asistió a la gala del MET en Nueva York debido a la exigencia de la vacunación. En otro mensaje afirmó que a un amigo de su primo en Trinidad y Tobago le había dado impotencia sexual tras haberse vacunado contra la COVID-19.

Esos mensajes llegaron hasta el Reino Unido en donde en una rueda de prensa le preguntaron sobre los mensajes al primer ministro británico Boris Johnson, quien dijo que no está familiarizado con el trabajo de Nicki Minaj. Agregó que prefiere escuchar otras voces como la de la doctora Nikki Kanani, que ha realizado estudios sobre los beneficios de la vacunación.

Frente a eso la artista respondió publicando un audio para Boris Johnson en el que imita su acento y le dice que ella es de hecho británica y que estudió incluso con Margaret Thatcher, todo en tono de burla pero también de discusión con el dirigente británico.

"Ella (Thatcher) me contó cosas grandiosas sobre usted. Me gustaría enviarle mi portafolio ya que usted no sabe mucho sobre mí. Soy una gran estrella en los Estados Unidos", dijo Minaj en el mensaje.

El jefe de la oficina médica del gobierno británico también se pronunció y dijo que hay algunos mitos sobre la vacuna que son "sencillamente ridículos" y se generan para infundir temor en la población. Él insistió en que la vacuna es segura y salva vidas, por lo que su administración debe continuar.