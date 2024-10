Petro reconoce que ‘no quiere’ firmar nuevos contratos de exploración: “muerte total”

Colombia

Al cierre de la Conferencia Interamericana de ministros y ministras de Trabajo, promovida por la Organización de los Estados Americanos, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre la postura de su gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración ni explotación.

“Aquí me destrozan cada vez que digo esto, me dicen ‘¿dónde están los contratos de exploración de petróleo y gas?’. Yo no quiero. Porque yo sé que esa firmita de contratos nuevos lo que entraña, dentro de 10 o 15 años, es que todos los aquí presentes, con nuestros hijos y nietos quedarán expuestos a la muerte total de la especie humana”, reconoció el mandatario.

En su intervención, el jefe de Estado hizo un llamado para que se sigan usando esfuerzos para “analizar cómo nuestras economías se desligan del carbón y del petróleo”. Insistió en que es la vida lo que está en juego.