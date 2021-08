Radican proyecto para convertir en delito la aplicación de biopolímeros / ()

Ante la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley, impulsado por el congresista José Daniel López y el concejal de Bogotá, Rolando González, de Cambio Radical, que busca prohibir las cirugías estéticas con biopolímeros en Colombia, creando el delito de 'aplicación no autorizada de sustancias no modelantes'.

"Hoy radicamos un proyecto de ley para poner en cintura la aplicación de biopolímeros en el cuerpo humano. Crea el delito de aplicación no autorizada de sustancias no modelantes, para que estas personas inescrupulosas que en su gran mayoría no son médicos, afronten serias consecuencias por adelantar esta actividad ilegal", afirmó el representante de Cambio Radical.

Las sanciones serían desde 20 a 110 meses de prisión, hasta el pago de 100 a 200 salarios mínimos, sin contar que las penas se endurecerían si el que comete el delito es médico de profesión. "Cada año en Colombia se realizan más de 400 mil procedimientos estéticos, de los cuales 130 mil son tratamientos inyectables. Esto quiere decir que el riesgo de que las personas sean engañadas es muy alto. 7 de cada 10 mujeres desconocen la sustancia que le inyectaron”, añadió el concejal González.

La iniciativa también plantea, según explicó el congresista, que quienes hayan sido "víctimas de estos falsos tratamientos estéticos puedan ser tratados y reconocidos en su tratamiento por el Plan Obligatorio de Salud y sus EPS. Y se lograría que el Gobierno nacional, por ley, tenga que adelantar campañas en colegios, universidades y medios de comunicación, para crear consciencia sobre los riesgos para la salud que generan los biopolímeros".

Este proyecto, que cuenta con el respaldo de la modelo Elizabeth Loaiza, víctima de estas sustancias, y el cirujano experto en retiro de biopolímeros Carlos Ríos, se suma a una iniciativa que fue radicada por la congresista de la U, Norma Hurtado, cuya finalidad es precisamente prohibir la aplicación de estas sustancias.