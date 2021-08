Inmunidad COVID se lograría en 2023, aplicando vacunas de 87% de eficacia

En dialogo con Caracol Radio el epidemiólogo Jaime Ordóñez se refirió al logro de la inmunidad de rebaño y explicó que, esta depende de dos factores: la capacidad de transmisión del virus y la disponibilidad de vacunas para contrarrestarlo. Entonces como se ha evidenciado que una persona infectada con la variante Delta puede contagiar a otros 7, incluso 9 individuos, es necesario que el 87% de la población desarrolle suficientes anticuerpos contra esta.

“Para que el 87% de la población desarrolle inmunidad contra la variante Delta, necesitaríamos que las vacunas tuviesen 87% de eficacia para contrarrestar el mismo linaje y que el 100% de la población este vacunada. Aunque sabemos que en estos momentos no es posible inmunizar a todos, debido a que estas sólo están autorizadas en mayores de 12 años, que no hay disponibilidad suficiente, además que no todas las vacunas desarrolladas garantizan una protección superior al 87%”, afirmó el epidemiólogo.

Por lo anterior, Ordoñez enfatizó en que es prácticamente imposible alcanzar esa inmunidad de grupo entre el 2021 y el 2022, pues se debe esperar a que finalicen los ensayos clínicos de las vacunas en menores de 5 a 11 años y posteriormente en quienes tienen de 6 meses a 4 años e incluir la vacuna en el Plan Ampliado de Inmunización para poder revacunar cada año a toda la población, proceso que se va a demorar un tiempo considerable.

El epidemiólogo finalmente insistió en que, en octubre la variante Delta será dominante en el país, proyección confirmada por el mismo Ministerio de Salud, lo que significa que la nueva curva epidemiológica iniciará a principios de ese mes y se extendería por unos 4 meses y medio, con indicadores de muertes y nuevos contagios no tan altos como los que se enfrentaron la última vez.